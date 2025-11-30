Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

600 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Tuy Phước khắc phục hậu quả mưa lũ

MỘC MIÊN
(GLO)- Chiều 29-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và Báo Thanh Niên tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tuy Phước.

Tại chương trình, 200 suất quà đã được trao tận tay các hộ dân đang gặp khó khăn với tổng giá trị lên đến 400 triệu đồng.

Đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: M.M

Đây là nguồn lực do Tỉnh đoàn Gia Lai vận động từ các doanh nghiệp nhằm kịp thời giúp người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống sau đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 11.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng trao tặng 100 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ dân xã Tuy Phước bị thiệt hại nặng do bão số 13 và mưa lũ.

VietinBank hỗ trợ xã Tuy Phước 100 triệu đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: M.M

Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục hỗ trợ xã Tuy Phước 100 triệu đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp địa phương sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Nguồn kinh phí hỗ trợ do cán bộ, công nhân viên VietinBank-Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài cùng vận động; mỗi đơn vị đóng góp 100 triệu đồng.

null