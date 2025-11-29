Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Những món quà được gửi gắm bởi tấm lòng thiện nguyện của những người chưa từng gặp nhau nhưng đồng cảm sâu sắc trước cảnh đồng bào vất vả sau mưa lũ.



Đại diện đoàn thiện nguyện trao bảng tượng trưng quà tặng cho đại diện xã Tuy Phước Tây. Ảnh: M.N

Chương trình do Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp với nhóm thiện nguyện Hiếu Niệm, Cửa hàng xe máy Nhựt Đoàn, SOS Cần Thơ (TP. Cần Thơ) cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

Từ chiều tối 25-11, đoàn thiện nguyện xuất phát từ TP. Cần Thơ, vượt hàng trăm cây số để kịp trao quà cho bà con vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai. Trước chuyến đi, đoàn đã phát động quyên góp và nhận được sự ủng hộ của người dân miền Tây. Người góp thùng sữa, người mang mì tôm, cá hộp, xúc xích; người gửi chăn màn, thuốc men, bao gạo; trên một số thùng sữa có những dòng chữ nhắn nhủ đầy thân thương “Tặng đồng bào vùng lũ”.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn đã huy động được 13 xe vận chuyển hàng hóa. Những thùng hàng được chằng buộc cẩn thận theo đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển ngày đêm, cùng chung một mục đích: mang sự yêu thương đến với bà con Gia Lai đang oằn mình khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: M.N

Chiều 26-11, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là xã Tuy Phước Tây. Hơn 500 suất quà gồm mì tôm, sữa, quần áo mới, nước suối, chăn màn, xô nhựa… đã được trao tận tay bà con trong niềm vui mừng và xúc động.

Anh Lê Thanh Khương-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Tây-cho biết: Lực lượng cán bộ, công chức xã đã hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phân loại và trao quà; đồng thời cùng thanh niên, dân quân, công an địa phương giúp người già yếu mang quà về tận nhà.

“Bà con nơi đây vừa hứng chịu bão số 13, lại tiếp tục bị mưa lũ gây ngập sâu, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ tấm lòng của bà con miền Tây, người dân có thêm nhu yếu phẩm để tạm ổn định cuộc sống. Chúng tôi thật sự biết ơn”-anh Khương bày tỏ.

Đại diện nhóm từ thiện Fly To Sky tặng quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: M.N

Tại xã Tuy Phước Bắc, đoàn thiện nguyện phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 500 phần quà cho người dân thôn Giang Bắc và Xuân Mỹ. Những món quà ý nghĩa đã phần nào xoa dịu nỗi lo của người dân sau lũ.

Bà Phạm Thị Lan (83 tuổi, thôn Giang Bắc) xúc động kể: “Nhà tôi bị nước ngập hơn 1 m và bị tốc mái. Hai ông bà già sống với nhau, nước ngập đến đâu lo đến đó. Hôm nay, nhận được quà cứu trợ, tôi mừng lắm, cảm ơn đoàn nhiều lắm”.

Không chỉ phát quà tập trung, đoàn còn trực tiếp đến thăm các hộ bị thiệt hại nặng do bão lũ. Điều đặc biệt trong chuyến đi lần này là bà con miền Tây không chỉ gửi nhu yếu phẩm mà còn chuẩn bị nhiều vật dụng như: chăn màn, áo quần, xà phòng, dầu gió, thùng nhựa, thuốc chữa bệnh thông thường... Đây là những mặt hàng vô cùng cần thiết khi người dân bắt đầu dọn dẹp, khôi phục nhà cửa sau thiên tai.

Các tình nguyện viên hỗ trợ phân loại, sắp xếp quà tặng người dân xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: M.N

Tình nguyện viên vất vả suốt đêm, nhưng ai nấy đều hạnh phúc khi thấy từng thùng hàng, từng đồng tiền quyên góp được trao đúng nơi cần. “Triệu trái tim miền Tây gởi đến bà con miền Trung”-dòng chữ trên từng xe hàng như tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng lũ. Hai ngày hoạt động diễn ra liên tục, các tình nguyện viên của đoàn thiện nguyện gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Chị Trần Trúc Ly-Trưởng nhóm thiện nguyện Hiếu Niệm-bộc bạch: “Ban đầu, chúng tôi dự tính gom vài tấn nhu yếu phẩm gửi ra tặng bà con Gia Lai. Nhưng sau đó, chúng tôi lại nhận được sự tin tưởng, gửi gắm của hàng ngàn người dân ở miền Tây. Chúng tôi chỉ là cầu nối mang tấm lòng của bà con gửi đến người dân vùng “rốn lũ”. Đến tận nơi, được lắng nghe những câu chuyện trong bão lũ của bà con, chúng tôi không kìm được nước mắt. Mong sao bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân đến nhận quà. Ảnh: N.Q

Trao đổi với P.V, anh Lê Văn Phúc-Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, người kết nối chuyến đi chia sẻ rằng: "Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Gia Lai, thấm thía nỗi vất vả của bà con khi mùa mưa bão đến. Nhìn những chiếc xe chở đầy hàng hóa mà bà con gửi gắm, những người tổ chức đều rất xúc động. Tinh thần sẻ chia, nghĩa đồng bào thật đáng trân trọng”.