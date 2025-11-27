Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Trắng tay sau bão lũ

Cơn bão số 13 vừa quét qua, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) bị gió giật tốc toàn bộ mái. Chưa kịp sửa sang bao lâu, trận lụt lịch sử ngày 18-11 lại ập xuống, cuốn phăng cả căn nhà vốn là nơi nương náu cuối đời của bà.

can-nha-cua-ba-dao-bi-do-sap-hoan-toan-truoc-con-lu-du-quang-tan.jpg
Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn sau cơn lũ dữ. Ảnh: Quang Tấn

Giọng run run, bà Đào nhớ lại: “Nước lên ầm ầm, không ai kịp trở tay. May con cháu đến đưa tôi đi trước, không thì bị đè trong nhà rồi. Tài sản thì chẳng kịp mang theo gì. Tất cả trôi theo lũ rồi… Giờ tôi ở tạm nhà con trai, chỉ mong Nhà nước giúp xây lại căn nhà nhỏ để có chỗ che nắng che mưa”.

Cách đó không xa, ông Phạm Ngọc Chấn (62 tuổi, từng là bộ đội chiến trường K) chỉ biết đứng lặng nhìn căn nhà cấp 4-tài sản duy nhất của vợ chồng ông đã bị nước lũ cuốn sập trong đêm.

“Ba đứa con gái lấy chồng xa hết. Hai vợ chồng già sống nhờ trợ cấp và sự giúp đỡ của con cái. Giờ nhà cửa sập hết, chúng tôi chẳng biết xoay đâu ra tiền mà dựng lại”-ông Chấn nói trong tiếng thở dài.

Theo ông Đoàn Văn Nam-Bí thư Chi bộ thôn Lộc Hạ, sau đợt thiên tai này, cả thôn có 10 căn nhà sập hoàn toàn, hơn 100 căn khác tốc mái.

“Chúng tôi đang khẩn trương rà soát từng hộ để báo cáo xã tìm phương án hỗ trợ kịp thời cho bà con”-ông Nam nói.

Sau khi nước bắt đầu rút, bà Nguyễn Thị Kim Hương (thôn Luật Lễ) tất tả đi khắp nơi tìm lại đàn bò, heo của gia đình. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi của bà nhanh chóng vụt tắt.

“Bốn con bò, mấy con heo, trong đó có hai con heo nái mới đẻ là cả gia tài của gia đình, giờ mất sạch. Năm tạ lúa trong nhà cũng bị ngập hư hết. Chúng tôi trắng tay rồi…”-bà Hương nói trong nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương kể về thiệt hại sau cơn lũ. Clip: Quang Tấn

Trại bò 27 con của anh Hoàng Văn Nghiêm (ở khu vực Hóc Công, xã Tuy Phước Tây) cũng bị nhấn chìm trong nước lũ.

Anh Nghiêm nghẹn giọng nhớ lại: “Cả mấy chục năm nay chỗ này chưa bao giờ ngập sâu như vậy. Chỉ sau một đêm, nước ập vào khiến đàn bò bị ngập trong nước, chết cả chục con, thiệt hại vô cùng lớn”.

Cơn lũ bất ngờ và quá lớn đã cuốn trôi theo nó cả tài sản, kế sinh nhai và hy vọng của nhiều hộ gia đình.

Không ai bị thiếu cái ăn, chốn ở

Trao đổi với phóng viên, ông Tô Minh Chánh-Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây-cho biết: Nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó nên địa phương không có thiệt hại về người, mức độ thiệt hại về tài sản cũng giảm đáng kể so với dự báo.

Tuy nhiên, đợt lũ vừa qua vẫn gây ảnh hưởng rất nặng nề: 60-70% nhà dân bị ngập, nhiều hộ ngập sâu khiến đồ điện tử, lúa gạo và vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng hoàn toàn.

“Đỉnh lũ lần này cao hơn lịch sử trên nửa mét, khiến nhiều hộ trở tay không kịp”-ông Chánh nói.

Trước tình thế đó, không để người dân bị bỏ rơi, xã đã huy động ca nô, 2 mô tô nước và thuyền thúng để tiếp cận các khu vực còn bị cô lập để hỗ trợ người dân. Sau khi lũ rút, xã tổ chức cấp phát hơn hàng ngàn suất quà cứu trợ do nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ cho người dân.

cac-dia-phuong-to-chuc-phun-thuoc-khu-trung-moi-truong-xung-quanh.jpg
Các địa phương tổ chức phun thuốc khử trùng môi trường. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, vấn đề nước sạch sinh hoạt cho người dân cũng được địa phương tập trung khắc phục. Ngoài các hộ dọc quốc lộ 19 sử dụng được nước sạch tập trung, phần lớn người dân phải dùng nước giếng, nhưng tất cả đều bị ngập, dễ ô nhiễm.

Chính quyền đã huy động đội ngũ y tế xuống tận từng khu dân cư để hướng dẫn người dân xử lý nước giếng, khử trùng, thu gom và tiêu hủy xác động vật; đồng thời vệ sinh trường học, nhà cộng đồng để đảm bảo an toàn sau lũ.

“UBND xã cũng đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát thiệt hại để báo cáo tỉnh xem xét hỗ trợ. Hiện nước lũ vẫn còn gây ngập ở nhiều nơi; 10 km kênh mương bị sạt lở, sa bồi. Khi nước rút, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống thủy lợi để có hướng khắc phục, kịp thời cấp nước cho người dân gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2025-2026”-ông Tô Minh Chánh thông tin.

Còn Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Từ Văn Thuận cho hay, ngay sau khi nước lũ rút, địa phương đã huy động toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân được điều động về các thôn, tập trung dọn dẹp trường học, cơ sở công cộng và trực tiếp giúp đỡ những hộ nghèo, người già, hộ yếu thế có chỗ ở tạm thời.

Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Từ Văn Thuận thăm hỏi, động viên gia đình ông Phạm Ngọc Chấn. Clip: Quang Tấn

Cùng với đó, xã đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị chia cắt, cô lập để giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt.

Đặc biệt, địa phương đang tập trung mạnh cho công tác phòng-chống dịch bệnh sau thiên tai. Lực lượng y tế được cử xuống từng khu dân cư để vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các khu vực ngập sâu; đồng thời tổ chức khám bệnh tại chỗ và phát hơn 300 túi thuốc gia đình cho người dân.

Với các hộ nhà bị sập, không còn nơi nương tựa, xã vận động bà con lân cận cho ở nhờ, đảm bảo không ai bị thiếu cái ăn, chốn ở.

“Dù chưa có cơ chế hỗ trợ chính thức, nhưng với nguồn lực hiện có và nguồn tài trợ, chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ trước cho những hộ khó khăn nhất. Đồng thời kiến nghị tỉnh sớm có chính sách cho vay ưu đãi để người dân tái thiết lại cuộc sống”-ông Thuận cho hay.

chinh-quyen-dia-phuong-cung-huy-dong-cac-luc-luong-ho-tro-khac-phuc-su-co-de-luat-le-anh-qt.jpg
Chính quyền địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố đê Luật Lễ. Ảnh L.K

Giữa khung cảnh tan hoang sau lũ, những câu chuyện đời thường nơi rốn lũ Tuy Phước vẫn gieo vào lòng người sự xót xa. Nhà cửa sập, gia súc mất trắng, lúa gạo bị hư hỏng… Những phận đời nghèo khó lại càng chồng chất khó khăn.

Nhưng trong gian nan ấy vẫn sáng lên tình người, từ những bàn tay cứu trợ, từ sự quyết liệt của chính quyền địa phương đến sự đùm bọc của cộng đồng.

