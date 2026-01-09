Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

z7388481337537-8cabb37d3b778c45c1ce75c7d3273529.jpg
Bộ đội chạy đua với thời gian để hoàn thành nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ. Ảnh: H.P

Chạy đua với thời gian

Bám công trường xuyên lễ, Tết, bộ đội làm việc không ngừng nghỉ, chạy đua với thời gian để giúp người dân có mái ấm đón xuân.

Ở thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), việc xây lại nhà cho người dân sau bão lũ bắt đầu từ hành trình vượt qua những khó khăn khắc nghiệt về địa hình.

Đường bộ bị chia cắt, xe cơ giới không thể tiếp cận, mọi vật tư xây dựng đều phải trung chuyển nhiều chặng qua sông nước, rừng ngập mặn. Có ngày, bộ đội phải di chuyển hàng chục lượt ghe, xuồng chỉ để đưa đủ vật liệu cho một căn nhà.

z7388480649811-4482050dfea06f75c96526bd452884c5.jpg
Bộ đội dùng ghe, xuồng vận chuyển vật liệu giúp người dân xóm Cồn Chim xây dựng nhà. Ảnh: H.P

Trong điều kiện ấy, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 vẫn bám chốt gần 30 ngày liên tục. Người vận chuyển, người xây dựng, người lo hậu cần không để công việc bị gián đoạn.

Thiếu tá Lê Thanh Tây - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 34) cho biết: Đơn vị đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 6 tổ công tác, vừa vận chuyển, vừa tổ chức thi công tại chỗ.

“Riêng khu vực Cồn Chim, bộ đội phải tách riêng thành tổ đưa vật tư và tổ xây dựng. Công việc nặng nhọc, điều kiện thiếu thốn nhưng tất cả đều xác định làm nhanh nhất có thể để bà con sớm có nhà mới trước Tết” - Thiếu tá Tây chia sẻ.

Theo anh Huỳnh Văn Đức (xóm Cồn Chim), việc xây dựng nhà của người dân ở khu vực này lâu nay luôn tốn kém hơn nơi khác, nhất là chi phí vật tư. “Một viên đá hộc xây móng ở đất liền chỉ khoảng 4.000 đồng, nhưng khi đưa ra Cồn Chim thì lên tới 14.000 đồng do chi phí vận chuyển.

Nhờ bộ đội hỗ trợ vận chuyển, thi công, mỗi căn nhà tiết kiệm hơn 100 triệu đồng và rút ngắn thời gian xây dựng 1-2 tháng” - anh Đức cho biết.

z7388480233415-217f10cd93cf2a30e317f1aeee8d7a1d.jpg
Căn nhà của anh Đức được bộ đội hỗ trợ xây dựng đã hoàn thiện hơn 85%. Ảnh: H.P

Cũng tại xã Tuy Phước Đông, 9 căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh) đảm nhận đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo Trung tá Huỳnh Khắc Nhân - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 739, trong số 9 căn nhà được xây dựng có 7 căn làm gác lửng.

Tất cả các căn nhà đều bảo đảm tiêu chí “3 cứng” và có nền cao hơn mực nước đỉnh lũ các năm, đáp ứng yêu cầu an toàn lâu dài cho người dân. “Dù phát sinh thay đổi về thiết kế nhưng đơn vị vẫn quyết tâm thi công, bảo đảm chất lượng và bàn giao nhà đúng tiến độ cho người dân” - Trung tá Nhân nhấn mạnh.

z7387600694695-74d5baac13735cb46b1b8a9b48ae5616.jpg
Bộ đội làm việc không ngơi nghỉ, quyết tâm đảm bảo tất cả hộ dân có nhà bị sập do bão lũ đều được đón Tết trong ngôi nhà mới. Ảnh: H.P

Căn nhà của bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Để có được mái ấm ấy, suốt gần 1 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã làm việc liên tục, không có ngày nghỉ, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ.

z7400423007985-59ed6028f288f19fa29daa7a4396c57c.jpg
Chỉ vài ngày nữa, bà Cúc sẽ được ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố. Ảnh: H.P

Xúc động trước sự tận tâm của bộ đội, bà Cúc nghẹn ngào nói: “Tết này tôi có nhà mới là nhờ bộ đội. Bộ đội làm cho tôi từ sáng đến tối, không quản nắng mưa. Tôi biết ơn nhiều lắm!”.

Những mái nhà kịp đón xuân

Ngày 4-1 vừa qua, bà Lê Thị Hòa (68 tuổi, thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) được Bộ CHQS tỉnh bàn giao căn nhà mới sau thời gian thi công khẩn trương.

Căn nhà có diện tích 50 m², được xây dựng kiên cố, khang trang, với tổng kinh phí 170 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương, các nhà hảo tâm cùng đóng góp của gia đình.

img-4105.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Gia Lai chia sẻ niềm vui có ngôi nhà mới với bà Hòa. Ảnh: H.P

Trong ngày đón khách đến chung vui, bà Hòa cố giấu niềm xúc động và luôn giữ nụ cười hiền hậu trên môi. Với bà, căn nhà không chỉ là tài sản lớn nhất có được sau nhiều năm chật vật, mà còn là chỗ dựa để an tâm sống những năm tháng tuổi già.

Đứng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (58 tuổi, em chồng bà Hòa) không kìm được nước mắt khi chứng kiến chị dâu có nơi ở khang trang. “Anh tôi cũng là bộ đội, mất sớm vì bạo bệnh. Chị Hòa sống một mình nuôi con, nay con đã lập gia đình ở xa, ít khi về. Thấy chị có căn nhà mới để dưỡng già, tôi mừng thay cho chị” - bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.

can-nha-moi-cua-ba-mai-thi-khuong-do-bo-doi-ho-tro-xay-dung-hoan-thanh-de-gia-dinh-don-tet.jpg
Căn nhà mới khang trang, kiên cố của bà Mai Thị Khương được bộ đội hỗ trợ xây dựng. Ảnh: H.P

Tại xã Tuy Phước Đông, ngày 2-1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức khánh thành và bàn giao 3 căn nhà cho người dân có nhà bị sập do bão lũ. Ở tuổi hơn 90, ước mơ về một mái nhà vững chãi cuối cùng cũng thành hiện thực với bà Mai Thị Khương (thôn An Lợi).

Ông Trần Đồng Chánh (con trai bà Khương) xúc động nói: “Căn nhà này không chỉ che mưa che nắng, mà còn là niềm an ủi lớn nhất của mẹ tôi lúc tuổi già”.

Chung niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, thôn Lạc Điền) nói: “Chính trong thời điểm éo le nhất, bộ đội đã có mặt để hỗ trợ, giúp tôi có được mái nhà vững chãi để gầy dựng lại cuộc sống”.

z7399817089235-fa01046d4a9d671841e1b9466175ac1f.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong ngày nhận bàn giao nhà mới. Ảnh: H.P

Trong ngày nhận nhà mới, các gia đình còn được trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, quạt, bếp, chăn, màn… như những sự sẻ chia ấm áp, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

img-4074.jpg
Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các gia đình nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà mới. Ảnh: H.P

Theo Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trong đợt 1 (ngày 4-1), Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương bàn giao 43 ngôi nhà mới cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, 57 ngôi nhà còn lại sẽ được bàn giao đồng loạt vào ngày 10-1, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

img-4023.jpg
Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 trao quà cho người dân. Ảnh: H.P

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết: Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu đã thành lập 610 đội xây dựng, 314 tổ sửa chữa nhà với tổng quân số 148.189 người để hỗ trợ xây dựng 402 căn nhà trên địa bàn các tỉnh, trong đó có Gia Lai.

Ngoài ra, các đơn vị của Bộ Quốc phòng cũng đảm nhận xây dựng 188 căn nhà cho nhân dân. Chỉ hơn 1 tháng triển khai, đến nay, gần 150 ngôi nhà xây mới đã hoàn thành.

“Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi tình người. Khi những mái nhà mới dần hiện lên, khi những bếp lửa được nhóm lại trên nền nhà vừa dựng, đó không chỉ là sự trở lại của một mái ấm mà chính là sự trở lại của hy vọng tái thiết, của tình quân dân bền chặt” - Thiếu tướng Trần Minh Trọng nhấn mạnh.

