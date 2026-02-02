Bao cấp - Một thời để nhớ

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO)- Tròn 40 năm kể từ ngày đất nước bước vào thời kỳ đổi mới (1986-2026), cuộc sống của người dân ngày càng đi lên, song ký ức về thời bao cấp vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người. 

Những ngày này, Bảo tàng Pleiku đang gấp rút hoàn tất các khâu để chuẩn bị ra mắt triển lãm chuyên đề “Bao cấp - Một thời để nhớ” vào ngày 10-2 tới.

Thời bao cấp” (1976-1986) là giai đoạn vô cùng khó khăn khi cả nước vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa xây dựng nền kinh tế trong bối cảnh vẫn còn phải đối phó với kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, chưa kể còn bị bao vây cấm vận.

Giai đoạn này, hầu hết hoạt động kinh tế đều được Nhà nước bao cấp, dưới hình thức nền kinh tế kế hoạch hóa. Gần như mọi giao dịch từ thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, vải vóc... đều thực hiện theo chế độ tem - phiếu, phân phối.

Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Triển lãm chuyên đề “Bao cấp - Một thời để nhớ” là dịp khơi dậy ký ức, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn 10 năm đầu sau ngày đất nước thống nhất với những quyết sách, trăn trở, khó khăn của tỉnh Gia Lai khi cùng cả nước bắt đầu bước vào xây dựng xã hội mới.

Mỗi bức ảnh, tài liệu, hiện vật, không gian tái hiện... sẽ đưa công chúng ngược dòng thời gian, từ đó thêm trân trọng hơn những gì đang có, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.

thoi-bao-cap-2.jpg
Cân đòn, máy đánh chữ... là những hiện vật của các nhà sưu tập tư nhân tham gia triển lãm chuyên đề “Bao cấp - Một thời để nhớ” sắp tới. Ảnh: Phương Duyên

Theo đó, triển lãm trưng bày hơn 220 ảnh, tài liệu, hiện vật được Bảo tàng Pleiku sưu tầm trong nhiều năm qua, cùng một số hiện vật của các nhà sưu tập tư nhân.

Phần 1 của triển lãm tái hiện khung cảnh Gia Lai những năm 1976-1986; một số hoạt động của tỉnh trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng...

Phần 2 với nhiều hiện vật, hình ảnh quý, những mẩu chuyện, ký ức của nhiều nhân chứng đã đi qua những năm tháng bình dị, mộc mạc của một thời thiếu thốn nhưng đầy ắp tình người. Thời kỳ bao cấp hiện lên sống động qua tem phiếu, sổ gạo, xe đạp, ti vi, bàn ủi con gà, radio, máy đánh chữ…

Theo chị Nguyễn Thị An - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Pleiku, triển lãm có trưng bày những hiện vật mang giá trị kỷ niệm rất lớn đối với một số gia đình, nhưng họ vẫn sẵn lòng hiến tặng cho Bảo tàng.

Đơn cử là chiếc xe đạp ngoại của ông Lương Tưởng (SN 1933, trú tại phường Diên Hồng, đã mất). Ông Tưởng từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Từ năm 1977-1990, ông công tác tại tỉnh Gia Lai - Kon Tum với các cương vị: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Ty Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Chiếc xe đạp nói trên được đơn vị mua năm 1976 theo chế độ phân phối, giao cho ông Tưởng sử dụng; đặc biệt để đi công tác thẩm tra lý lịch đảng viên, hội họp. Thậm chí, những năm 1988-1989, “con ngựa sắt” này đã cùng ông thực hiện nhiệm vụ về cơ sở chống FULRO tại các xã Ia Phí, Ia Khươl...

thoi-bao-cap-1.jpg
Tờ tiền giấy 1 đồng được ông Lương Tưởng tặng cho Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Phương Duyên

Chị An cho biết: Ông Tưởng còn tặng Bảo tàng nhiều hiện vật mang giá trị tư liệu và kỷ niệm như: Công trái xây dựng Tổ quốc mệnh giá 100 đồng (phát hành năm 1983), tờ tiền 5 xu (1972), tờ tiền 1 hào (1972), tờ tiền 2 hào (1975), tờ tiền giấy 1 đồng (1985)… với mong muốn đóng góp làm phong phú hiện vật của Bảo tàng, qua đó giúp cho các thế hệ hiểu thêm về giai đoạn đầu sau giải phóng của đất nước.

Cùng với khu trưng bày, tại triển lãm kéo dài từ ngày 10-2 đến 1-3, Bảo tàng Pleiku còn tái hiện không gian Tết thời bao cấp, gian nhà bao cấp, cửa hàng mậu dịch với văn hóa xếp hàng nhận nhu yếu phẩm…

Tại đây, các bạn trẻ sẽ bước qua cánh cổng thời gian để có trải nghiệm mới lạ, còn lớp người lớn tuổi, trung niên lại đầy hoài niệm với những năm tháng không thể nào quên.

Ông Phạm Hưng (14/2 Lê Lợi, phường Pleiku), người góp vào triển lãm một tấm ảnh chụp ông cùng chiếc radio hiệu Philips (được mua từ thời bao cấp và lưu giữ đến nay) hào hứng cho hay: Ông sẽ cùng gia đình đến với chương trình ý nghĩa này để được nhìn ngắm các hiện vật có tuổi đời trên dưới nửa thế kỷ, ôn lại một thời kỳ thiếu khó đã qua để thêm trân quý hiện tại đủ đầy, ấm cúng.

Mới đây, khi cán bộ Bảo tàng Pleiku đến gặp để sưu tầm thêm hình ảnh cho triển lãm, bà Trần Thị Lan (phường Pleiku), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng ăn uống - Khách sạn số 2 (phường Diên Hồng), nguyên Giám đốc Công ty CP Du lịch Gia Lai, đã đóng góp một số bức ảnh lưu niệm về hoạt động của đơn vị trong thời bao cấp, cùng ảnh cưới cá nhân năm 1982.

Bà Lan chia sẻ: “Bức ảnh ghi lại một đám cưới điển hình của thời kỳ này với thức món đãi khách chỉ gồm bánh kẹo, thuốc lá, nước trà… rất đơn sơ nhưng ấm cúng. Tôi sẽ rủ các đồng nghiệp cũ cùng đến với triển lãm, cùng hồi nhớ về tuổi thanh xuân trong một giai đoạn rất khó quên của đất nước”.

(GLO)- Trường Trung học Plei Me là ngôi trường đặc biệt, dành riêng cho các nữ sinh ở Pleiku xưa. Dù chỉ tồn tại hơn 8 năm (1967-1975) nhưng với các cựu nữ sinh Plei Me, những ký ức về trường xưa, về Pleiku luôn khắc ghi trong tim.

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Gượng dậy sau bão

Bão Kalmaegi (bão số 13) đã tan, trên dải đất ven biển Gia Lai, Đắk Lắk, người dân lặng lẽ nhặt lại từng tấm tôn, viên ngói, gom góp chút bình yên từ đống hoang tàn.

