Trường Trung học Plei Me-Ký ức không quên

(GLO)- Trường Trung học Plei Me là ngôi trường đặc biệt, dành riêng cho các nữ sinh ở Pleiku xưa. Dù chỉ tồn tại hơn 8 năm (1967-1975) nhưng với các cựu nữ sinh Plei Me, những ký ức về trường xưa, về Pleiku luôn khắc ghi trong tim.

Bà Nguyễn Thị Đức (SN 1955, tổ 1, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) rất vui khi biết mục đích đến thăm của tôi. Lật giở từng trang ký ức, bà Đức ôn lại chuyện cũ. Bà Đức kể: Trường Trung học Plei Me được khánh thành năm 1967, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ, gần đường Lê Lợi nối dài; cổng trường nhìn xuống phi trường Cù Hanh (Cảng Hàng không Pleiku).

Trường có rất nhiều hoa khôi của thị xã Pleiku, có lẽ bởi đây là nơi tập trung hầu hết con nhà khá giả, học giỏi. Thời điểm này, ở Tây Nguyên chưa nơi nào có trường nữ, nhưng Pleiku lại có nên nữ sinh ai cũng tự hào.

truong-trung-hoc-plei-me.jpg
Trường Trung học Plei Me (ảnh tư liệu).

Ban đầu, trường chỉ gồm 8 lớp bậc đệ nhất cấp (từ lớp 6 đến lớp 9), sau này mới có thêm bậc đệ nhị cấp. Học sinh lớp đệ thất (lớp 6) chủ yếu được tuyển vào từ các trường tiểu học trong tỉnh. Các nữ sinh học lớp đệ lục (lớp 7), đệ ngũ (lớp 8) và đệ tứ (lớp 9) thì được chuyển từ Trường Trung học Pleiku sang. Từ năm 1970, các lớp đệ nhất cấp được đổi tên gọi thành từ lớp 6 đến lớp 9, các lớp đệ nhị cấp được đổi thành lớp 10, 11, 12.

Là ngôi trường dành cho nữ sinh nên các giáo sư nữ thường được chỉ định giữ chức vụ Hiệu trưởng. Tháng 3-1975, Trường Trung học Plei Me đóng cửa sau hơn 8 năm hoạt động. Trải qua nhiều thay đổi, tại vị trí xây dựng trường ngày trước hiện nay là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Bà Đức chia sẻ: Niên khóa đầu tiên (1967-1968), bà học lớp đệ thất. Lớp có gần 40 bạn. Năm học này, môn Quốc văn do giáo sư Hà Thị Mười Một dạy. Cô nói giọng Huế, nhẹ và ngọt, dáng người thanh mảnh. Cô dạy những điều hay, điều thú vị trong từng bài văn, bài thơ; đồng thời chỉ cho học sinh biết cách đọc sách để nói đúng, viết đúng và làm luận văn dễ dàng hơn.

“Có một tiết trả bài tôi nhớ mãi. Đó là văn thuật chuyện xen miêu tả và biểu cảm với đề bài: “Em hãy thuật lại cuộc tiễn đưa một người thân đi học nơi xa”. Trời, 12 tuổi tôi chưa tiễn ai. May mà tôi có đọc được một bài văn tả cảnh chia tay người thân ở phi trường nên gắng nhớ lại để làm. Tôi đưa những chi tiết chia tay bịn rịn, đầy lưu luyến cùng hình ảnh “con chim sắt” khổng lồ nhỏ dần, nhỏ dần và mất hút vào bầu trời đầy mây xám nhưng lòng thì vẫn dõi theo mãi. Cô Hà Thị Mười Một chấm bài, tuyên dương và cho tôi đọc bài luận ngay tại lớp. Không thể nói sự vui sướng, hãnh diện của tôi lúc đó”-bà Đức hồi nhớ.

ba-nguyen-thi-duc-chup-anh-voi-cac-ban.jpg
Bà Nguyễn Thị Đức (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh với các bạn. Ảnh NVCC

Cũng là cựu nữ sinh trung học Plei Me, bà Đoàn Thị Hồng (SN 1958, tổ 5, phường Diên Hồng) hiện là Phó ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku. Bà Hồng bộc bạch: Niên khóa 1972-1973, tôi học lớp 8. Dù chỉ học 2 năm lớp 8 và 9 tại trường nhưng đây là quãng thời gian đáng nhớ với rất nhiều kỷ niệm về thời hoa niên tươi đẹp.

Cũng theo bà Hồng, với mong muốn gắn kết những thế hệ học sinh các trường trung học ở Pleiku trước năm 1975, ban liên lạc cựu học sinh liên trường được thành lập. Vào những dịp kỷ niệm như ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập trường, cựu học sinh các trường: Trung học Pleiku, Trung học tư thục Minh Đức, Tư thục trung tiểu học Thánh Phao Lô, Trung học Plei Me, Trung học Nông lâm súc Pleiku lại gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm.

“Tình cảm gắn bó của các cựu học sinh không ngừng được lan tỏa thông qua sự kết nối của ban liên lạc hoặc từng trường, từng nhóm lớp với nhiều hoạt động đã được tổ chức và duy trì trong nhiều năm. Ngày 23-11 vừa qua, chúng tôi tổ chức chương trình về nguồn “Hoài niệm với thanh xuân” với sự góp mặt của 500 cựu học sinh các trường, thầy cô và khách mời. Với các cựu nữ sinh trung học Plei Me, chúng tôi cũng có những chương trình gặp gỡ riêng như: năm 2023 tổ chức đêm tương phùng, tháng 4-2025 thì tổ chức chương trình duyên hạnh ngộ… Mỗi lần gặp gỡ là thêm một lần chúng tôi được đắp bồi tình cảm, thêm gần gũi, gắn bó”.

