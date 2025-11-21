Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thiếu hạ tầng giáo dục - thách thức giảm nghèo ở Bình Khê

ĐINH YẾN
(GLO)- Công tác giảm nghèo đa chiều ở xã Bình Khê đạt nhiều kết quả tích cực, song tình trạng trường học xuống cấp, thiếu phòng chức năng và thiết bị dạy học tiếp tục gây khó cho giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tại Trường Tiểu học số 2 Tây Giang, tình trạng thiếu phòng học bộ môn đã kéo dài nhiều năm. Nhà trường chưa có phòng Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc-Mỹ thuật hay phòng đa năng đạt chuẩn. Một số phòng thực hành được tận dụng từ phòng học cũ, diện tích nhỏ, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Thầy Trần Hữu Lợi, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chương trình giáo dục phổ thông mới yêu cầu học sinh tiếp cận phương pháp học thực hành, trải nghiệm. Nhưng vì cơ sở vật chất hiện nay thiếu nên phần lớn học sinh vẫn phải học lý thuyết suông, không có môi trường để trải nghiệm đúng nghĩa”.

giao-duc.jpg
Cán bộ xã Bình Khê, Ban Giám hiệu và học sinh Trường Tiểu học số 2 Tây Giang tại phòng học Tiếng Anh của nhà trường được tận dụng từ phòng học không đủ tiêu chuẩn. Ảnh: Đ.Y

Cô giáo Lê Thị Mỹ Ân, dạy Tiếng Anh của Trường Tiểu học số 2 Tây Giang, cho biết: “Phòng học thì bảng chiếu hỏng, máy tính, loa thiếu, diện tích quá nhỏ. Nhiều bài học lẽ ra học sinh được nghe, xem, tương tác, tôi chỉ có thể mô tả bằng lời hoặc dùng hình minh họa. Các em hào hứng nhưng tôi vừa thương vừa tiếc vì không thể mang đến bài học trọn vẹn”.

Sự thiếu hụt này càng trở nên bất cập khi các môn học mới đòi hỏi ứng dụng công nghệ, thực hành thí nghiệm hoặc hoạt động nhóm theo chuẩn Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Không chỉ thiếu phòng chức năng, một số trường còn đối mặt với tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Trường THCS Tây Thuận là ví dụ điển hình. Dãy phòng học 12 lớp xây dựng từ năm 1999 đã hư hỏng nhiều hạng mục: Tường bong tróc, trần ẩm mục, hệ thống cửa xuống cấp. Mỗi khi trời mưa, giáo viên lo lắng vì nước tạt vào phòng, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

ha-tang.jpg
Một dãy phòng học của Trường THCS Tây Thuận (xã Bình Khê) xuống cấp, trần bong tróc. Ảnh: Đ.Y

Thầy Phan Tấn Trực, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tây Thuận, cho hay: “Nhà trường đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ xây mới dãy phòng học. Không chỉ phòng học xuống cấp, các thiết bị cơ bản như máy vi tính, kính hiển vi, mô hình dạy học cũng hư hỏng hoặc không còn sử dụng được. Nhà để xe của học sinh cũng đã xuống cấp, mái ngói mục nát, kết cấu không còn vững. Nhiều khi thấy học sinh để xe tại khu vực đó, chúng tôi rất lo nhưng kinh phí sửa chữa không có”.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Khê, cho rằng: “Trong bối cảnh giáo dục hiện đại chuyển hướng mạnh sang các phương pháp trải nghiệm, ứng dụng STEM, việc thiếu cơ sở vật chất khiến học sinh khó tiếp cận các hoạt động học tập tiên tiến, làm giảm chất lượng dạy và học. Học sinh phần lớn là con em lao động nông thôn đang chịu thiệt thòi kép: Vừa khó khăn về điều kiện gia đình, vừa thiếu môi trường học tập đầy đủ”.

Trong bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, giáo dục là một trong những chiều quan trọng, gồm các chỉ số liên quan đến tình trạng đi học, trình độ giáo dục và mức đáp ứng cơ sở hạ tầng trường học. Việc thiếu phòng chức năng, phòng thực hành và cơ sở vật chất xuống cấp tại xã Bình Khê không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn tác động trực tiếp đến hành trình giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thành Nhân cho biết thêm, xã Bình Khê đã đề xuất tỉnh ưu tiên bố trí vốn xây mới một số hạng mục cấp thiết như phòng học, phòng đa năng, phòng Tin học, phòng ngoại ngữ, nhà để xe… tại một số trường trên địa bàn. Đồng thời, địa phương mong muốn tiếp cận thêm nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã hội hóa giáo dục, vận động DN, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết bị dạy học, góp phần cải thiện môi trường học tập cho học sinh.

“Trước mắt, nhiều thầy cô giáo đã chủ động linh hoạt trong giảng dạy, sáng tạo mô hình trực quan từ vật liệu tái chế, tận dụng phòng học cũ làm nơi thực hành tạm thời. Tuy vậy, những nỗ lực này chỉ mang tính giải pháp ngắn hạn, không thể thay thế nhu cầu đầu tư bài bản về hạ tầng”, ông Nhân nói.

