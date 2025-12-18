Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Hội thi giúp trẻ rèn luyện tính khéo léo và kiên trì của người lính. Ảnh: H.H

Tại hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe”, các em nhỏ được nghe, tìm hiểu về hình ảnh người lính; phẩm chất đạo đức, tinh thần vượt khó trong kháng chiến cũng như trong thời bình và nhiệm vụ công tác, giờ giấc sinh hoạt, công việc hằng ngày của các chú bộ đội đến từ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34).

Ở phần thi vận động, các "chiến sĩ nhí" được chia làm 6 đội, tham gia thi “Vượt chướng ngại vật” và “Vận chuyển lương thực bằng xe đạp”.

Chiến sĩ Trung đoàn 48 tham gia phần thi cùng các em nhỏ. Ảnh: H.H

Nội dung phần thi cùng thiết bị trò chơi đều được giáo viên nhà trường chuẩn bị cho trẻ, đảm bảo an toàn, phù hợp với từng độ tuổi. Qua trò chơi, các bé được rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật.

Các chiến sĩ nhí hào hứng với các phần thi vận động. Ảnh: H.H

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi ở từng khối lớp. Thông qua hoạt động này, Trường Mầm non Hương Sen mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, kỹ năng sống cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.