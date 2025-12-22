Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 86 (Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin Liên lạc) cùng tham gia, hỗ trợ các em nhỏ Trường Mầm non Trà My tại hội thi “Bé tập làm chiến sĩ”. Ảnh: Minh Chí

Hóa thân thành chiến sĩ

Những ngày trung tuần tháng 12, không khí tại nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộn ràng, náo nhiệt hơn thường ngày.

Tại Trường Mầm non Trà My (phường Thống Nhất), sân trường ngập tràn sắc xanh áo lính, rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Hơn 150 trẻ ở các nhóm lớp 4-5 tuổi và 5-6 tuổi hào hứng tham gia hội thi “Bé tập làm chiến sĩ” với nhiều nội dung hấp dẫn như: điều lệnh đội ngũ, vận chuyển lương thực, vượt chướng ngại vật, tiếp sức đồng đội.

Trong những bộ quân phục nhỏ xinh, các em hóa thân thành những “chiến sĩ tí hon”, say mê tham gia từng phần thi. Thông qua các hoạt động vận động như bò, trườn, chui hầm, vận chuyển lương thực, cắm cờ…, trẻ được trải nghiệm những hoạt động mô phỏng sinh hoạt, huấn luyện thường ngày của người lính. Qua đó, các em được rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn, tinh thần vượt khó và ý thức phối hợp đồng đội.

Em Nguyễn Hồ Bảo Minh (học sinh lớp 5-6 tuổi, Trường Mầm non Trà My) hào hứng chia sẻ: “Hôm nay em rất vui được tham gia hội thi. Em được mặc đồ chú bộ đội, được chơi cùng các bạn và tham gia nhiều trò chơi rất hay. Em mong thầy cô tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này”.

Theo cô Ngô Thị Cúc Lan - giáo viên Trường Mầm non Trà My, để hội thi diễn ra thành công, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước.

“Hội thi mang đến cho các con một sân chơi vừa học vừa chơi đầy ý nghĩa. Các con không chỉ được vận động mà còn được trải nghiệm, qua đó phát triển toàn diện hơn. Khi tham gia, trẻ rất hào hứng, mạnh dạn và tự tin” - cô Lan thông tin.

Các chiến sĩ nhí hào hứng tham gia phần thi vận chuyển lương thực. Ảnh: Minh Chí

Đồng hành cùng nhà trường trong hoạt động này là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 86 (Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin Liên lạc).

Thiếu úy Nguyễn Chánh Tín cho biết: “Thông qua hội thi, các cháu phần nào hiểu được sự vất vả, khổ luyện của các chú bộ đội đang ngày đêm rèn luyện, canh giữ biên cương để bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và đơn vị quân đội”.

Không chỉ là hoạt động vui chơi, hội thi “Bé tập làm chiến sĩ” còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp trẻ làm quen với tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và thói quen rèn luyện sức khỏe.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tham gia hoạt động trải nghiệm “Điểm hẹn màu xanh áo lính” tại Tiểu đoàn Phòng hóa 21. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động “hóa thân thành chiến sĩ” cũng diễn ra sôi nổi ở các trường tiểu học bằng nhiều hình thức trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) đã tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Điểm hẹn màu xanh áo lính” tại Tiểu đoàn Phòng hóa 21 thuộc Cơ quan Tham mưu (Quân đoàn 34).

Tại đây, các em được tìm hiểu về môi trường sinh hoạt, rèn luyện của bộ đội, qua đó hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và niềm tự hào về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đa dạng hoạt động chào mừng

Song song với các hoạt động vận động, hóa thân, nhiều trường học còn chú trọng giáo dục truyền thống thông qua các chương trình tham quan, kể chuyện lịch sử và giao lưu với nhân chứng sống.

﻿ Học sinh Trường Mầm non Hoa Phượng tham gia hoạt động trải nghiệm rèn luyện thể chất cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34). ﻿Ảnh: ĐVCC

Tại Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Hội Phú), nhà trường đã tổ chức cho trẻ tham quan Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34). Trẻ được tham gia nghi thức chào cờ, tham quan doanh trại, tìm hiểu về sinh hoạt và quá trình rèn luyện của bộ đội.

Những trải nghiệm trực quan, sinh động giúp trẻ thêm yêu quý hình ảnh người lính, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc.

Còn Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp tham quan Bảo tàng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tổ chức gameshow vận động “Chúng tôi là chiến sĩ”.

Thông qua việc tham quan hiện vật, tư liệu lịch sử, nghe thuyết minh về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và tham gia các trò chơi vận động phù hợp lứa tuổi, trẻ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm, tuân thủ kỷ luật và mạnh dạn, tự tin hơn trong sinh hoạt tập thể.

Các em nhỏ Trường Mầm non Quy Nhơn tham quan Bảo tàng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo cô Nguyễn Thị Linh - Hiệu trưởng nhà trường, các hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12 không chỉ giúp trẻ hiểu thêm về Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn góp phần hình thành kỹ năng sống, tinh thần tập thể cho các em.

Ở bậc tiểu học, giáo dục truyền thống còn được triển khai thông qua các chương trình ngoại khóa giàu tính nhân văn. Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Những câu chuyện thời hoa lửa - Bản hùng ca còn mãi”.

Tại đây, các cựu chiến binh đã kể lại những câu chuyện xúc động về những anh hùng thiếu niên trong kháng chiến, giúp học sinh hiểu thêm về sự hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước của thế hệ cha anh.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 900 học sinh, tạo không khí trang nghiêm, sâu lắng nhưng gần gũi, phù hợp với lứa tuổi.

Cựu chiến binh kể lại những câu chuyện xúc động về các anh hùng thiếu niên trong kháng chiến. Ảnh: ĐVCC

Có thể thấy, các hoạt động trải nghiệm nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần giáo dục truyền thống một cách tự nhiên, đồng thời tạo nên môi trường học tập thân thiện, giàu cảm xúc cho trẻ.

Từ những bài học giản dị, gần gũi hôm nay, tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được gieo mầm, trở thành động lực để trẻ lớn lên với những giá trị tốt đẹp.