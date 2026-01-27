Gia Lai nỗ lực hoàn thành sớm các trường nội trú liên cấp

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Dự án xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai đang được triển khai bằng quyết tâm chính trị cao nhất. Hiện tại, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh.

Tăng tốc

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới là một trong những công trình giáo dục - an sinh xã hội có quy mô lớn nhất của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2026.

Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, với quy mô 212 lớp học, dự án dự kiến phục vụ hơn 7.100 học sinh vùng biên giới.

Những ngày này, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Ia Púch - điểm trường có khối lượng thi công lớn nhất trong 7 xã biên giới, đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Giữa vùng đất biên cương còn nhiều khó khăn, tiếng máy trộn bê tông, máy xúc, xe vận chuyển vật liệu hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của công nhân tạo không khí sôi động, cho thấy rõ quyết tâm bám tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Ia Púch.
Ảnh: Hà Duy

Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh - cho hay: Tại điểm trường Ia Púch, nhà thầu đã triển khai thi công phần móng của hầu hết hạng mục chính gồm: Nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng và khu nhà ở học sinh. Nhiều hạng mục đã hoàn thành 100% bê tông móng, cổ móng; các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đổ bê tông sàn tầng 1 trong thời gian ngắn tới.

Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Trung Quyến - thuộc Liên danh Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Nhật Quang và Công ty TNHH Xây dựng Đức Anh - Gia Lai - cho biết: “Công trình trường học tại Ia Púch có 13 hạng mục chính, đến nay đã triển khai thi công 12/13 hạng mục. Phần móng cơ bản hoàn thành, đơn vị đang tập trung nhân lực, vật lực, thi công 3 ca liên tục để bảo đảm tiến độ chung. Mục tiêu đặt ra là cất nóc trước mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước thi công tiếp theo”.

Đây là dự án về giáo dục, là chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Các đơn vị tham gia phải xác định rõ trách nhiệm chính trị quan trọng, không đặt nặng lợi nhuận, thi công nhanh nhưng tuyệt đối không được đánh đổi chất lượng công trình”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
LÂM HẢI GIANG

Anh Nguyễn Văn Đào - công nhân xây dựng chia sẻ: Điều kiện thi công ở vùng biên giới rất khó khăn, thiếu thốn, nhưng anh em đều xác định đây là công trình dành cho học sinh nên đều cố gắng làm việc nghiêm túc, quyết tâm để trường sớm hoàn thành, khang trang, an toàn cho các em.

Trong khi đó, tại xã Ia Mơ, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O, các đơn vị thi công cũng đã đồng loạt vào guồng. Công tác san nền, định vị hạng mục, dựng lán trại, tập kết vật tư, máy móc được triển khai khẩn trương, tạo tiền đề cho thi công liên tục, không gián đoạn.

Toàn bộ 7/7 xã đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, giúp các nhà thầu chủ động tổ chức thi công theo đúng kế hoạch. Theo đánh giá của chủ đầu tư, việc vốn được bố trí và giải ngân đầy đủ, mặt bằng thông suốt, các gói thầu trọng yếu đã ký kết đã giúp dự án hình thành nhịp thi công đồng bộ, tránh tình trạng “công trường chờ việc”, vốn là điểm nghẽn thường gặp ở nhiều dự án đầu tư công.

Đầu tư cho giáo dục vùng biên - đầu tư cho tương lai

Với mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026, kịp đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai tiếp tục siết chặt kỷ luật tiến độ, tăng cường kiểm tra hiện trường, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng hạng mục.

Tỉnh xác định quyết tâm chính trị trong ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng biên, không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai lâu dài và bền vững - nơi giáo dục được xác định là nền tảng quan trọng để giữ vững biên cương, phát triển con người và tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của vùng đất chiến lược này.

Thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Ia Púch.
Ảnh: Hà Duy

Ông Phạm Xuân Điệp cho hay: Riêng trong năm 2025, dự án đã được bố trí 397 tỷ đồng và giải ngân đạt 100%. Công tác rà phá bom mìn đã hoàn thành; các gói thầu thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát, thi công xây lắp, bảo hiểm công trình đều đã được phê duyệt và ký kết. Dự án được triển khai theo trình tự đầu tư công đặc thù, áp dụng phương thức “vừa thiết kế, vừa thi công” nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện.

Về phía địa phương, xã Ia Púch đã tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, cắm mốc, định vị, tạo điều kiện tối đa để dự án triển khai thuận lợi. “Khi trường nội trú liên cấp hoàn thành, điều kiện học tập của học sinh sẽ được cải thiện rõ rệt, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng-an ninh khu vực biên giới” - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại xã Ia O, nơi có địa bàn rộng, khoảng cách từ làng xa nhất đến trung tâm xã lên tới 15 km, Chủ tịch UBND xã Phan Đình Thắm khẳng định nhu cầu học bán trú là rất lớn. Phụ huynh phần lớn gắn bó với nương rẫy, không có điều kiện đưa đón con em đi học hằng ngày. Trường nội trú không chỉ giúp học sinh có môi trường học tập ổn định, mà còn giúp phụ huynh yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Trực tiếp kiểm tra các công trình tại 7 xã biên giới vào ngày 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát phải lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng chờ hồ sơ, chờ nhau làm gián đoạn công trường. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-7-2026.

Riêng công trình tại xã Ia Púch, tỉnh yêu cầu nỗ lực hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng; các hạng mục đơn giản như nhà ăn, nhà thi đấu đa năng… cần được ưu tiên hoàn thành trước để tạo mặt bằng, không gian thi công thuận lợi cho các hạng mục chuyên môn.

null