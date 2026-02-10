Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhà giáo không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Đó là một trong những quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

nha-giao.jpg
Nhà giáo không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức. Ảnh minh họa: Thành Thật/giaoducthoidai.vn

Theo đó, Thông tư yêu cầu nhà giáo có thái độ mẫu mực, tinh thần bao dung, trách nhiệm, yêu thương; phản hồi, nhận xét, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; động viên, khích lệ sự phấn đấu và phát triển của người học.

Tôn trọng, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học; tạo động lực phát huy phẩm chất và năng lực người học; lắng nghe, kịp thời tư vấn, hỗ trợ người học về lĩnh vực học tập, xã hội bảo đảm phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Nhà giáo cũng có trách nhiệm tạo môi trường giáo dục an toàn, tích cực và bình đẳng; khuyến khích người học tham gia nghiên cứu, lao động sản xuất, hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Thông tư quy định nhà giáo không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại người học dưới mọi hình thức và báo cáo kịp thời với lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện người học bị bạo lực, xâm hại; không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện; không công khai thông tin của người học trái quy định; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học.

Trong ứng xử với đồng nghiệp, Thông tư yêu cầu nhà giáo trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau; tự phê bình và phê bình bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng vì tiến bộ của đồng nghiệp. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi trong hoạt động nghề nghiệp. Không xúc phạm, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không công khai thông tin của đồng nghiệp trái quy định.

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thông tư quy định nhà giáo có trách nhiệm chấp hành sự phân công, chỉ đạo, điều hành của cán bộ quản lí cơ sở giáo dục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; lắng nghe và cầu thị tiếp thu ý kiến đánh giá, góp ý của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong hoạt động nghề nghiệp; tích cực tham mưu và thể hiện rõ chính kiến với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao; không xúc phạm, gây mất đoàn kết nội bộ; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, trong ứng xử với cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, Thông tư quy định nhà giáo chủ động, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin trung thực về người học, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục khi được sự đồng ý của cấp quản lý theo thẩm quyền. Khuyến khích, tạo điều kiện để cha mẹ hoặc người giám hộ của người học tham gia vào hoạt động giáo dục vì sự tiến bộ của người học.

Thông tư cũng quy định nhà giáo không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người giám hộ của người học tham gia các hoạt động trái quy định của Nhà nước và các hoạt động mang tính chất tự nguyện.

Về ứng xử với cộng đồng, Thông tư yêu cầu nhà giáo phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác và tích cực tham gia các hoạt động xã hội; bảo vệ môi trường; thực hiện và phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế trong xã hội theo quy định của pháp luật; tham gia, lan tỏa phong trào xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc, khuyến học, khuyến tài.

Cùng đó, nhà giáo tích cực lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội, trong nhà trường đến cộng đồng; chủ động tham gia truyền thông, tuyên truyền về giáo dục, chống tin giả liên quan tới lĩnh vực giáo dục và nhà giáo trên các kênh mạng xã hội chính thống;…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30-1-2026, thay thế các quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16-4-2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo và Điều 6 của Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12-4-2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

(GLO)- Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 3.900 viên chức giáo dục năm 2025 nhằm bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đắk Pơ), một tấm gương nhà giáo tận tụy với học sinh vùng khó tỉnh Gia Lai.

Trương Công Hương: Từ giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết đến Phó Hiệu trưởng tận tụy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), thầy Trương Công Hương là nhà giáo tận tụy, bền bỉ với nghề. Trải qua các cương vị từ Tổng phụ trách Đội đến Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy ghi dấu ấn bằng những cách làm sáng tạo, hướng về học sinh vùng khó.

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Petrovietnam đồng hành cùng Gia Lai phát triển giáo dục STEM

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ các phòng thực hành giáo dục STEM tại Gia Lai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra không gian học tập hiện đại, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp học sinh làm chủ công nghệ.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Quân đoàn 34 với chủ đề: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn truyền thống cách mạng của đất nước và gia đình”.

