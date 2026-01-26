Hơn 900 học sinh Trường THPT Lê Lợi được tuyên truyền ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Sáng 26-1, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức tuyên truyền về ngăn ngừa pháo nổ và phòng cháy, chữa cháy cho học sinh.

Cán bộ Công an phường Pleiku hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh về phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan đến pháo. Ảnh: Ngọc Duy

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

Cùng với đó, Công an phường Pleiku đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy nổ, cách xử lý tình huống khi xảy ra cháy tại gia đình, trường học và nơi công cộng, cũng như sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi hào hứng tham gia phần giao lưu, hỏi đáp về quy định pháp luật liên quan đến pháo. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình còn tổ chức giao lưu, hỏi đáp với học sinh, tạo không khí sôi nổi, giúp các em chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật. Nhiều câu hỏi liên quan đến quy định về pháo và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy do học sinh đặt ra đã được cán bộ Công an trực tiếp giải đáp. Các học sinh trả lời đúng câu hỏi cũng nhận được những phần quà thú vị từ Ban tổ chức.

Dịp này, đại diện học sinh Trường THPT Lê Lợi đã ký cam kết không tham gia sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ, pháo hoa nổ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đại diện học sinh Trường THPT Lê Lợi ký cam kết không tham gia sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ, pháo hoa nổ. Ảnh: Ngọc Duy

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.