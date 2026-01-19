Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, hơn 700 học sinh của nhà trường đã lắng nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, công tác đấu tranh phòng chống ma túy, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đặt câu hỏi cho học sinh trả lời. Ảnh: ĐVCC

Để tạo không khí sôi nổi, tăng tính tương tác, các báo cáo viên đã lồng ghép hình thức hỏi - đáp, đưa ra các tình huống thực tế có thưởng; qua đó giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, chủ động tham gia trao đổi và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Tặng quà cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ sớm.