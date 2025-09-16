Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh khó khăn

(GLO)-Ngày 16-9, Đoàn phường Quy Nhơn Tây phối hợp với Công an phường tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho hơn 380 học sinh Trường THCS Phước Mỹ.

Tại chương trình, Công an phường phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng phòng-chống tệ nạn xã hội. Ngay sau đó, đại diện các lớp đã ký cam kết chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Học sinh các lớp ký cam kết chấp hành pháp luật. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng mũ bảo hiểm, áo mưa nhằm trang bị cho học sinh những vật dụng thiết yếu khi tham gia giao thông.

Tặng quà cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

*Cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phối hợp Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa) đã trao tặng 2 xe đạp và 20 mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, đơn vị triển khai 2 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.100 học sinh và giáo viên nhà trường. Nội dung tập trung phân tích những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh, các nguy cơ tai nạn từ việc không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi hàng ba, hàng bốn; đồng thời hướng dẫn kỹ năng quan sát, đi đúng phần đường, tuân thủ tín hiệu giao thông và cách xử lý tình huống bất ngờ trên đường.