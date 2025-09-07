Danh mục
Gia Lai: Hơn 200 học sinh Trường THCS Lê Lợi được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 6-9, Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn) và Hệ thống HEAD Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 200 học sinh của trường.

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền đến các học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách nhận biết và xử lý một số tình huống thường gặp.

z6982739246506-fe2e65fae89ed8361f212483542e2457.jpg
Học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tại chương trình. Ảnh: N.L

Học sinh còn được tham gia giao lưu trả lời câu hỏi, thực hành kỹ năng lái xe trên máy RT mô phỏng; qua đó, rèn luyện thêm sự tự tin và ý thức khi tham gia giao thông.

z6982739229114-8927d496cab4afe2d4186ce6ddd893bf.jpg
Học sinh thực hành kỹ năng lái xe trên máy RT mô phỏng. Ảnh: N.L

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học sinh; giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng.

