Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Đủ kiểu vi phạm

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 30.8, sau gần một giờ tuần tra lưu động trên các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, Ngô Mây, Nguyễn Thị Định (thuộc các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam), tổ công tác Phòng CSGT phát hiện và xử lý hơn chục trường hợp thanh, thiếu niên (TTN) vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý trường hợp 2 thanh, thiếu niên điều khiển mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: K.A

Trong số đó, có trường hợp P.N.T.H. (SN 2008, ở phường Quy Nhơn Nam) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Khi bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe, H. không xuất trình được GPLX; kết quả kiểm tra còn cho thấy H. vi phạm nồng độ cồn.

Ít phút sau, từ tiếng nẹt pô xe vang cả một góc đường Xuân Diệu, tổ công tác phát hiện một thanh niên khác điều khiển mô tô có bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn, không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng áp sát ra hiệu dừng, người này bỏ xe chạy vào đường tối. Tuy nhiên, chỉ chạy được vài chục mét thì thanh niên này đã bị khống chế. “Vì biết hành vi của mình là sai nên khi bị chặn đầu xe, tôi chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy để không bị xử lý”, thanh niên này thừa nhận.

Tình trạng TTN vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không chỉ xảy ra ở các tuyến phố chính mà còn lan ra một số xã, phường. Mới đây, CA xã Kon Gang đã kịp thời ngăn chặn nhóm 14 TTN sử dụng 9 xe máy độ chế, tụ tập chạy xe tốc độ cao trên tỉnh lộ 670B.

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, nhóm tuổi 18 - 27 là đối tượng gây TNGT nhiều nhất, chiếm hơn 43% tổng số vụ; trong đó có 3,5% vụ liên quan đến người dưới 16 tuổi. Đơn cử, vụ TNGT xảy tại ngã tư Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) giữa tháng 5.2025, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương cũng do TTN gây ra. Người điều khiển phương tiện (cũng là nạn nhân) đã không quan sát, chạy quá tốc độ, gây ra tai nạn. Đáng chú ý, người này chỉ mới 18 tuổi, chở theo 2 người đều 16 tuổi.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh) cho biết, nguyên nhân tai nạn chủ yếu xuất phát từ ý thức kém. Nhiều TTN chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng lái xe nhưng vẫn điều khiển xe máy chạy quá tốc độ, thậm chí sử dụng rượu bia, ma túy. “Không ít em còn coi việc lạng lách, buông tay lái, nẹt pô, chạy xe tốc độ cao là trò vui. Nhưng chính sự bồng bột đó lại là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng”, thượng tá Nguyễn Hồng Vang nói.

Tăng cường kiểm soát, kiên quyết xử lý

Từ việc xác định rõ nguyên nhân, Phòng CSGT và CA các địa phương đã tổ chức điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, thời gian vi phạm để xây dựng phương án kiểm soát phù hợp.

Theo đó, Phòng CSGT (CA tỉnh) bố trí các tổ công tác cố định và lưu động trên các tuyến, tập trung tuần tra các khung giờ cao điểm vào buổi tối, đêm khuya tại những khu vực TTN thường tụ tập. Nhiều tổ công tác vừa công khai, vừa mật phục để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tụ tập, nẹt pô, chạy xe tốc độ cao. Trung tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT CA tỉnh), cho hay: “Chúng tôi không chỉ xử lý vi phạm công khai mà còn theo dõi, ghi nhận đối tượng thường xuyên tụ tập. Khi cần thiết, sẽ test nồng độ cồn, ma túy để xử lý triệt để, ngăn chặn vi phạm từ sớm”.

Tại cơ sở, CA các xã, phường cũng triển khai nhiều biện pháp quản lý. Trung tá Vũ Hải Phong, Trưởng CA xã Kon Gang, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuần tra trên tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, phối hợp cùng Phòng CSGT để kịp thời ngăn chặn nhóm TTN tụ tập chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng”.

CA phường Quy Nhơn Đông chú trọng tuyên truyền, quản lý và giáo dục từ sớm. Trung tá Đỗ Thanh Triêm, Phó Trưởng CA phường, cho rằng: “Những TTN vi phạm nhiều lần sẽ được rà soát, nhắc nhở và răn đe nhằm nâng cao ý thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn”.