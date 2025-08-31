Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

(GLO)- Cửa hàng Head Ngọc Hoa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) vừa tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn” cho hơn 500 học sinh Trường THPT Lê Hoàn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Với chủ đề "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", các đơn vị đã phổ biến những nội dung về pháp luật giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm thường gặp cùng mức xử phạt theo quy định hiện hành. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Song song với hoạt động tuyên truyền, đại diện Head Ngọc Hoa trực tiếp hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, tư thế ngồi an toàn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.
Bên cạnh đó, các em học sinh còn tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức lái xe an toàn, thực hành xử lý tình huống trên máy tập lái RT và trả lời nhiều câu hỏi tương tác sôi nổi liên quan đến an toàn giao thông.
Nhân dịp này, Head Ngọc Hoa đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập.
(GLO)- Sáng 19-10, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an TP. Pleiku, Hệ thống ô tô-xe máy Toàn Trung tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Chúng em với an toàn giao thông” năm học 2024-2025.
(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.
(GLO)- Đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch sau buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình cơ sở vật chất và nhu cầu, danh mục các dự án đầu tư công ngành Y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 tổ chức vừa qua.
(GLO)- Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, giàu ý nghĩa.
(GLO)-Ngày 27-8 và 28-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.
(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.
(GLO)-Ngày 24-8, tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ 25 (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.
(GLO)- Ngày 24-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao số tiền 10,7 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.
(GLO)- Đường Trần An Tư (phường Quy Nhơn Nam) dài khoảng 200 m, có hình cánh cung với nhiều khúc cua ngoặt, lòng đường hẹp. Hai bên đường thường xuyên có phương tiện ô tô đậu và hàng quán buôn bán lấn ra lề đường nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).
(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Chiều 23-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) chi nhánh Gia Lai tổ chức thực tập phương án PCCC tại khu vực sân bay Pleiku.
(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…
(GLO)- Sáng 22-8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền về an ninh mạng và trật tự an toàn giao thông cho hơn 50 học sinh bậc THCS và THPT.
(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.