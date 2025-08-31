Danh mục
Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

ĐINH YẾN
(GLO)- Cửa hàng Head Ngọc Hoa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) vừa tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn” cho hơn 500 học sinh Trường THPT Lê Hoàn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

1114.png
Với chủ đề "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", các đơn vị đã phổ biến những nội dung quan trọng về Luật Giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm thường gặp cùng mức xử phạt theo quy định hiện hành. Ảnh: Đ.Y

Với chủ đề "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", các đơn vị đã phổ biến những nội dung về pháp luật giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm thường gặp cùng mức xử phạt theo quy định hiện hành. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

11111.png
Các em còn được tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức lái xe an toàn, thực hành xử lý tình huống trên máy tập lái RT. Ảnh: T.T
gen-h-z6962509014455-a5b4971ad3f8bf66f7299154bd2e6cbb.jpg
Đại diện Head Ngọc Hoa trực tiếp hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, tư thế ngồi an toàn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Ảnh: T.T

Song song với hoạt động tuyên truyền, đại diện Head Ngọc Hoa trực tiếp hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, tư thế ngồi an toàn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức lái xe an toàn, thực hành xử lý tình huống trên máy tập lái RT và trả lời nhiều câu hỏi tương tác sôi nổi liên quan đến an toàn giao thông.

11113.jpg
Head Ngọc Hoa đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Đ.Y

Nhân dịp này, Head Ngọc Hoa đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập.

