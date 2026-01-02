Mía chờ ngày thu hoạch cháy rụi: Nỗi lo cuối năm của nông dân trồng mía ở Pờ Tó

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025, khi người trồng mía tại thôn Bi Gia, xã Pờ Tó đang trông chờ vụ thu hoạch để trang trải nợ nần, chuẩn bị Tết, thì hàng loạt cánh đồng mía bất ngờ chìm trong biển lửa.

Thời tiết khô hanh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Huy Toàn

Đám cháy bắt đầu từ khoảng 10 giờ ngày 29-12, lan nhanh theo gió và thời tiết khô hanh. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn, khiến hơn 160 ha mía bị cháy, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ nông dân.

Khói đen bao trùm cả một vùng. Ảnh: Huy Toàn

Chứng kiến ngọn lửa bốc cao trên các rẫy mía, anh Phạm Quang Huy (thôn 4, xã Pờ Tó) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết, sáng 29-12, khi đang trên đường đi kiểm tra mía để chuẩn bị thu hoạch, giao cho nhà máy đường, anh bất ngờ gặp đám cháy lớn.

“Thấy mía của bà con bốc cháy, tôi nhanh chóng gọi điện cho nhiều chủ rẫy lên dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, không thể khống chế, gây thiệt hại rất lớn cho bà con. Những vụ cháy trước đây thường chỉ xảy ra trên diện tích nhỏ, còn lần này quy mô cháy rất lớn” - anh Huy chia sẻ.

Người dân bất lực không thể dập tắt đám cháy lớn. Ảnh: Huy Toàn

Gia đình anh Đặng Văn Khánh (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó) là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề. Vợ chồng anh thuê 7,5 ha đất để trồng mía. Đây là năm thứ ba canh tác và cũng là năm cuối trước khi trả lại mặt bằng, nên thiệt hại lần này khiến gia đình anh rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

“Mía đã sát ngày thu hoạch. Trước đó, thương lái thống nhất thu mua với giá khoảng 600.000 đồng/tấn, chưa tính công vận chuyển. Giờ mía bị cháy, không biết họ còn mua hay giá sẽ như thế nào” - anh Khánh lo lắng.

Anh Đặng Văn Khánh giữa cánh đồng mía cháy đen. Ảnh: Huy Toàn

Trong nỗ lực cứu mía, gia đình anh Khánh huy động máy cày, anh em, bà con dập lửa suốt 3-4 giờ liền nhưng bất thành. Khói dày đặc khiến vợ anh bị ngạt, ngất xỉu ngay trên ruộng mía.

“Dập xuống thì lửa lại bùng lên. Vợ tôi bị ngạt khói, phải dìu ra ngoài. Cuối cùng đành bất lực để mía cháy” - anh Khánh xót xa nói.

Theo thống kê, tổng diện tích mía trên địa bàn xã Pờ Tó hiện nay khoảng 3.114 ha, trong đó riêng thôn Bi Gia khoảng 850 ha - là một trong những vùng nguyên liệu mía lớn của địa phương. Hàng trăm héc-ta mía bị cháy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng hộ dân mà còn tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp của cả khu vực.

Mía cháy ảnh hưởng đến chất lượng và giá thu mua. Ảnh: Huy Toàn

Ông Bùi Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó cho biết, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình, đồng thời phối hợp với lực lượng công an xác minh nguyên nhân vụ cháy.

“Qua nắm bắt ban đầu, khoảng 160 ha mía đã bị cháy. Xã đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân. Các chủ mía cũng chủ động khoanh vùng, chống cháy lan sang các diện tích xung quanh” - ông Ngọc thông tin.

Ông Ngọc cho biết thêm, nhiều diện tích mía bị cháy đã gây thiệt hại rất nặng, nhất là trong bối cảnh người dân vừa chịu ảnh hưởng của mưa bão trước đó.

Cánh đồng mía bị thiêu rụi, người trồng mía nơi đây đang đối diện nhiều lo toan. Ảnh: Huy Toàn

Công sức cả năm trời bị thiêu rụi chỉ trong vài giờ, người trồng mía ở Bi Gia nói riêng và xã Pờ Tó nói chung đang đối diện với một cái Tết nhiều lo toan. Những cánh đồng mía cháy đen là lời cảnh báo về nguy cơ cháy trong sản xuất nông nghiệp vào mùa khô, đặc biệt tại các vùng trồng mía tập trung với diện tích lớn.