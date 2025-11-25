Ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông trong vụ thu hoạch mía 2025-2026

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường An Khê, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) tổ chức hội nghị phát động và ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trong vụ thu hoạch mía 2025-2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo 15 xã, phường vùng nguyên liệu và đại diện 40 hộ trồng mía, đại lý thu mua, nhập mía về nhà máy.

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông, Nhà máy Đường An Khê và các hộ trồng mía, đại lý thu mua đã thảo luận, thống nhất các nội dung và tiến hành ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong vụ thu hoạch mía 2025-2026.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Nhà máy Đường An Khê và các hộ trồng mía, đại lý thu mua mía ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong vụ thu hoạch mía 2025-2026. Ảnh: Phi Long

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân viên của Nhà máy và lái xe của các doanh nghiệp, hợp tác xã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải trên các tuyến đường.

Quản lý chặt các loại đối tượng, không để xảy ra các hoạt động bảo kê, chèn ép người dân trong quá trình thu mua mía. Kịp thời xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng; tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Nhà máy Đường An Khê sẽ chủ động tổ chức các biện pháp quản lý, điều hành chặt chẽ đối với phương tiện chở mía ra vào nhà máy, kiên quyết không nhập nguyên liệu đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, chở hàng quá khổ, quá tải.

Các hộ trồng mía, đại lý thu mua mía chấp hành nghiêm các quy định về vận tải đường bộ, bốc xếp hàng hóa lên xe và tải trọng hàng hóa; không đưa các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vào hoạt động và tuyệt đối không giao phương tiện cho các lái xe không đủ điều kiện điều khiển.