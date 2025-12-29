Năm 2025, cả nước có hơn 630.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn

Cùng với đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 3.401 trường hợp vi phạm về ma túy khi điều khiển phương tiện, 37.931 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 786.484 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 14.597 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, 147.289 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều trường hợp vẫn lái xe dù đã sử dụng rượu bia. Ảnh: Văn Ngọc

Trên thực tế, mặc dù mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia đã được nâng lên khá cao song nhiều tài xế vẫn khá chủ quan, cố tình vi phạm.

Chỉ tính riêng trong ngày 27-12, Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm soát 79.399 lượt phương tiện (2.233 xe khách, 4.898 xe tải, 15.143 xe con, 55.369 xe mô tô, 31 xe ô tô chuyên dùng, 1.725 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.443 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 xe khách, 41 xe con, 51 xe tải, 2.295 xe mô tô, 55 xe thô sơ và phương tiện khác). Trong đó, độ tuổi vi phạm nhiều nhất từ 36-55 tuổi.