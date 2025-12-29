Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Năm 2025, cả nước có hơn 630.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Cục Cảnh sát Giao thông, năm 2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 634.556 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 3.401 trường hợp vi phạm về ma túy khi điều khiển phương tiện, 37.931 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 786.484 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 14.597 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, 147.289 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

uong-ruou-bia-lai-xe.jpg
Nhiều trường hợp vẫn lái xe dù đã sử dụng rượu bia. Ảnh: Văn Ngọc

Trên thực tế, mặc dù mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia đã được nâng lên khá cao song nhiều tài xế vẫn khá chủ quan, cố tình vi phạm.

Chỉ tính riêng trong ngày 27-12, Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm soát 79.399 lượt phương tiện (2.233 xe khách, 4.898 xe tải, 15.143 xe con, 55.369 xe mô tô, 31 xe ô tô chuyên dùng, 1.725 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.443 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 xe khách, 41 xe con, 51 xe tải, 2.295 xe mô tô, 55 xe thô sơ và phương tiện khác). Trong đó, độ tuổi vi phạm nhiều nhất từ 36-55 tuổi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều trường hợp độ chế xe đạp điện để nâng công suất, tăng tốc độ, tiềm ẩn nhiều mối nguy. Trước tình trạng này, Công an xã đã tăng cường tuần tra, rà soát các trường hợp vi phạm để xử lý triệt để.

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Đinh Văn Ai (SN 1990, trú tại phường Hội Phú) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tin tức

(GLO)- Tối 24-12, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Khôi (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp Công an xã Ia Mơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và hệ thống chính trị làng Khôi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp phát tờ rơi, tặng mũ bảo hiểm cho 60 người dân.

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

Ma túy đe dọa cuộc sống bình yên ở nhiều buôn làng

Tin tức

(GLO)- Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 100 người dân tộc thiểu số (DTTS) nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và gần 500 người DTTS sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng. Ma túy đang len lỏi, đe dọa cuộc sống bình yên của nhiều buôn làng.

null