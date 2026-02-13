Công an Gia Lai xác minh tin báo bắt cóc, giúp hai mẹ con về quê an toàn

(GLO)- Rạng sáng 13-2, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo qua Zalo của chị Nguyễn Thị H. (trú xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh) cho biết hai mẹ con “bị bắt cóc” khi đang đi xe khách từ Đồng Nai ra Huế.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở khẩn trương xác minh, rà soát lộ trình xe, triển khai chốt chặn tại các tuyến trọng điểm để kiểm tra, làm rõ thông tin.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định xe đang dừng tại khu vực Ngã 3 Trà Huỳnh (xã Ia Khươl), chuẩn bị di chuyển sang địa phận Quảng Ngãi và yêu cầu tài xế phối hợp kiểm tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ chị H. là người gửi tin nhắn “bị bắt cóc” và mời xuống làm việc. Tại cơ quan công an, chị có biểu hiện sốc tâm lý, trầm cảm; hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ dưới 5 tháng tuổi và vừa chịu tang người thân.

Kết quả xác minh cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Với tinh thần trách nhiệm, nhân văn, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp nhà xe hỗ trợ chi phí, liên hệ người thân động viên, bảo đảm an toàn để hai mẹ con tiếp tục hành trình về quê.

Sự việc một lần nữa thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.