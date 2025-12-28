Công an phường Bình Định kịp thời giải cứu sinh viên bị “bắt cóc online”

(GLO)- Ngày 28-12, Công an phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giải cứu an toàn 1 sinh viên bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Trước đó, chiều 26-12, Công an phường Bình Định tiếp nhận thông tin từ bà N.T.X. (trú phường Bình Định) về trường hợp con của bà là T.M. (SN 2007, hiện là sinh viên một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh) bị “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Định đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và xác định M. đang ở một nhà nghỉ tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Đến tối cùng ngày, Công an phường Bình Định đã liên hệ Công an địa phương đến nhà nghỉ nơi M. đang thuê phòng và giải thích cho anh việc bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, tự nhốt mình ở nhà nghỉ.

Qua làm việc, anh M. cho biết: Ngày 25-12, anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là shipper gọi điện thông báo có đơn hàng. Sau đó, 1 đối tượng gọi video Zalo, mặc trang phục Công an tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội cho biết vừa bắt được shipper buôn bán ma túy, có gói hàng đựng ma túy được giao đến cho anh M.

Các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch, cắt liên lạc với gia đình; đồng thời, yêu cầu anh M. tự di chuyển đến nhà nghỉ để tiện làm việc với cơ quan Công an.

Khi nạn nhân chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu anh M. gọi về gia đình để yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, lấy lý do là cần tiền do trúng tuyển khóa ngắn hạn đi du học Nhật Bản.

Thư cám ơn của anh T.M. gửi Công an phường Bình Định.

May mắn là thay vì chuyển tiền cho con, khi nhận cuộc gọi, gia đình anh M. đã bình tĩnh báo Công an phường Bình Định. Bà N.T.X. cho biết: "Tôi được Công an phường tuyên truyền một số thủ đoạn lừa đảo, trong đó có thủ đoạn “bắt cóc online” này nên mọi việc không theo kế hoạch của các đối tượng lừa đảo”.

Anh T.M. đã viết thư cảm ơn tinh thần làm việc trách nhiệm của Công an phường Bình Định và Công an phường Thủ Đức, qua đó kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy nhanh chóng trình báo để cơ quan Công an kịp thời điều tra, xử lý, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.