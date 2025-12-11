Ra tòa lãnh án vì giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 9-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Việt Bắc (SN 1983) và Trần Ngọc Minh (SN 1985, cùng trú tại TP. Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với thủ đoạn giả danh cán bộ Công an và hứa chạy án, hai bị cáo đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lực lượng chức năng.

Bị cáo Nguyễn Việt Bắc (bên trái) và Trần Ngọc Minh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 9-12. Ảnh: K.A

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2021 đến tháng 1-2024, Bắc đã giả mạo là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), tự giới thiệu quản lý địa bàn Tây Nguyên, có quan hệ rộng, có khả năng lo tại ngoại, lo trắng án. Trong vụ án này, bị cáo Minh đóng vai trò giúp sức, trực tiếp nhận tiền và tham gia một số phi vụ theo chỉ dẫn của Bắc.

Thủ đoạn của hai bị cáo không chỉ dựa vào việc giả danh cán bộ Công an mà còn đánh vào tâm lý lo lắng của các bị hại khi người thân vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo dựng lên những kịch bản chạy án thành công, viện dẫn mối quan hệ nội bộ, tạo niềm tin để bị hại tự nguyện giao tiền.

Đơn cử trường hợp gia đình anh N.B.T. (trú tại tỉnh Quảng Ngãi). Do bố vợ liên quan đến một vụ án nên anh N.B.T. tìm đến Bắc với mong muốn chạy án để người thân được tại ngoại. Bắc yêu cầu chuẩn bị 70.000 USD (tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng) và trực tiếp nhận tiền tại khu vực Cảng hàng không Pleiku. Tuy nhiên, bố vợ anh T. vẫn bị khởi tố. Bắc không những không trả lại tiền mà còn cắt liên lạc. Vì vậy, anh T. làm đơn tố giác.

Một nạn nhân khác cũng nhờ Bắc chạy án với giá 3 tỷ đồng. Sau đó, Bắc nói Minh nhận giúp 300 triệu đồng và cam kết sẽ lo việc thông qua quan hệ với cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bắc và Minh không thực hiện được cam kết.

Ngoài ra, Minh còn mạo danh quen biết lãnh đạo, hứa xin giấy phép cải tạo đất tại tỉnh Lâm Đồng cho một nạn nhân ở Gia Lai với giá 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Minh cắt liên lạc.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều quanh co, chối tội. Bị cáo Bắc một mực khẳng định chỉ góp vốn kinh doanh cây cảnh, khoáng sản và phủ nhận việc can thiệp tố tụng: “Bị cáo không hề hứa hẹn chạy án, cũng không nhận mình làm trong cơ quan nào để tạo niềm tin. Số tiền đó chỉ là góp vốn làm ăn chung”.

Trong khi đó, bị cáo Minh tìm cách đẩy trách nhiệm, điều chỉnh lời khai và cho rằng không biết quan hệ giữa Bắc và các bị hại, không tham gia chuyện chạy án; những việc trước đây chỉ là chuyển lời giúp bạn bè, không hiểu mục đích.

Tuy nhiên, toàn bộ lập luận chối tội nhanh chóng bị bác bỏ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian đối chiếu lời khai tại tòa với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ. Từ file ghi âm, tin nhắn trao đổi đến chuỗi giao dịch tiền được trích xuất, Hội đồng xét xử xác định rõ các nội dung lo trắng án, lo tại ngoại mà Bắc đã đặt vấn đề với bị hại.

“Các chứng cứ đều thống nhất, không có dấu hiệu cắt ghép hay bị can thiệp. Đây là bằng chứng vững chắc, minh chứng rõ ràng cho hành vi phạm tội. Việc các bị cáo quanh co, phủ nhận trách nhiệm không làm giảm nhẹ mà còn làm tăng tính nghiêm trọng của vụ án”-kiểm sát viên lập luận.

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh hành vi của hai bị cáo mang tính chất nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn tạo ra sự hiểu lầm nghiêm trọng về hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa phương. Hai bị cáo sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng của bị hại để chiếm đoạt tiền.

Từ tính chất, mức độ và hậu quả vụ án, Hội đồng xét xử khẳng định cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Theo đó, bị cáo Bắc bị tuyên phạt 16 năm tù, buộc bồi thường hơn 2,6 tỷ đồng; bị cáo Minh lãnh án 12 năm tù.