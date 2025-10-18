Gia Lai: Khởi tố đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 18-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, trú xã Tây Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4-11-2024, ông L.V.C. nhờ bà V.T.S. tìm người giúp “chạy án” để không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Bà S. sau đó liên hệ Hạnh để nhờ “dàn xếp” và Hạnh đồng ý “giúp đỡ” ông C. với giá 2,5 tỷ đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: ĐVCC

Đồng ý với số tiền Hạnh đưa ra, từ ngày 6 đến ngày 12-11-2024, ông C. đã chuyển đủ số tiền này cho Hạnh. Tuy nhiên, đến ngày 10-12-2024, ông C. vẫn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ông C. nhiều lần liên hệ đòi lại tiền, nhưng Hạnh liên tục khất hẹn và không trả. Ông này sau đó làm đơn tố cáo Hạnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Khám xét nơi ở đối tượng. Ảnh: ĐVCC

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai đã dùng toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, lãi ngân hàng và tiêu xài. Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở đối tượng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.