Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, trú xã Tây Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4-11-2024, ông L.V.C. nhờ bà V.T.S. tìm người giúp “chạy án” để không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Bà S. sau đó liên hệ Hạnh để nhờ “dàn xếp” và Hạnh đồng ý “giúp đỡ” ông C. với giá 2,5 tỷ đồng.

thi-hanh-lenh-bat-doi-tuong.jpg
Thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: ĐVCC

Đồng ý với số tiền Hạnh đưa ra, từ ngày 6 đến ngày 12-11-2024, ông C. đã chuyển đủ số tiền này cho Hạnh. Tuy nhiên, đến ngày 10-12-2024, ông C. vẫn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ông C. nhiều lần liên hệ đòi lại tiền, nhưng Hạnh liên tục khất hẹn và không trả. Ông này sau đó làm đơn tố cáo Hạnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

kham-xet-noi-o-doi-tuong.jpg
Khám xét nơi ở đối tượng. Ảnh: ĐVCC

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai đã dùng toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, lãi ngân hàng và tiêu xài. Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở đối tượng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Pháp luật

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

Pháp luật

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Tin tức

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

null