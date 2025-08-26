Danh mục
Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).

Theo hồ sơ, bà Đ.T.T.H. (SN 1980, vợ của Hưng) là thẩm phán công tác tại TAND TP. Pleiku (cũ), nay là TAND khu vực 7-Gia Lai. Tháng 4-2023, bà H. được phân công làm chủ tọa phiên tòa dân sự sơ thẩm liên quan đến tranh chấp đất đai xảy ra tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku (cũ) giữa bà P.T.B. và ông T.Q.K.

tand-huyen-dak-doa-cu-noi-hung-lam-chanh-an-anh-van-ngoc.jpg
TAND huyện Đak Đoa (cũ)-nơi Hưng làm Chánh án. Ảnh: Văn Ngọc

Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử do bà H. làm chủ tọa đã tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà B. Sau đó, bà B. đã làm đơn kháng cáo gửi lên TAND tỉnh.

Tại bản án dân sự phúc thẩm ngày 18-12-2023, TAND tỉnh tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà B., buộc ông K. và 2 người liên quan phải trả lại diện tích 154 m2 thuộc thửa đất số 66, tờ bản đồ số 74 tại tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Không đồng ý với bản án phúc thẩm, ông K. có đơn đề nghị Giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh và giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP. Pleiku.

Lúc này, Hưng với vai trò là Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ) có mối quan hệ quen biết với Trịnh Ninh Bình-Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Do sợ bản án sơ thẩm bị hủy sẽ ảnh hưởng đến vợ nên đầu tháng 6-2024, Hưng liên hệ nhờ Bình giúp theo hướng hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm và được Bình đồng ý.

Ngày 7-6-2024, Bình mời Nguyễn Thị Nga-Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại (TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bàn về việc chấp nhận đơn của ông K. thì Nga đồng ý. Nga xin ý kiến của Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

pham-viet-cuong-da-bi-de-nghi-truy-to-ve-toi-22nhan-hoi-lo22-anh-internet.jpg
Phạm Việt Cường bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: Internet

Sau khi được sự chấp thuận của Cường, Nga đã 2 lần yêu cầu Bình phải chuyển tiền cho Nga nên Bình đã liên hệ Hưng để chuyển. Hưng chuyển cho Bình 350 triệu đồng; Bình chuyển cho Nga 300 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng.

Nhận tiền của Bình, Nga mang tiền đưa cho Cường; đến ngày 21-6, Cường đã ký Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai kèm nội dung: “Đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai và giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND TP. Pleiku”.

Sau đó, Nga khai đã đưa tiền cho ông N.V.T.-Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và ông N.V.B.-Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng để mọi việc “thông suốt”.

Đến ngày 13-8, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định giám đốc thẩm với nội dung hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh để xét xử phúc thẩm lại. Đến tháng 1-2025, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử phúc thẩm lần 2 tuyên không chấp nhận kháng cáo của bà B., giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP. Pleiku. Điều này đúng theo ý đồ của Hưng khi đưa tổng số tiền 350 triệu đồng nhờ Bình “chạy án”.

Được biết, trong vụ án này, Hưng bị đề nghị truy tố với tội danh “Đưa hối lộ” và đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Nga và Bình bị truy cứu với tội danh “Môi giới hối lộ”, còn Cường bị truy cứu tội “Nhận hối lộ”. Các cá nhân khác có liên quan đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xem xét xử lý khi có căn cứ.

null