Gia Lai: 2 công chức hầu tòa vì nhận hối lộ để làm nhanh hồ sơ đất đai

(GLO)- Sáng 13-8, Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” để làm nhanh thủ tục, hồ sơ đất đai xảy ra trên địa bàn huyện Ia Grai (cũ).

5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: 2 công chức của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ia Grai (cũ) là Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng) và Phan Thị Thảo (SN 1995, trú tại xã Ia Hrung) về tội “Nhận hối lộ”; Dương Quỳnh Trang (SN 1992) và Phan Đình Dũng (SN 1982, cùng trú tại xã Ia Grai) về tội “Môi giới hối lộ” và Rơ Châm H’July (SN 1988, trú tại xã Ia Hrung) về tội “Đưa hối lộ”.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2023, Trang làm nghề môi giới bất động sản trên địa bàn huyện Ia Grai (cũ). Ngoài ra, đối tượng còn nhận thêm công việc “cò” giấy tờ khi giúp chủ sử dụng đất làm các hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đính chính thông tin trên GCNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất… Khi người dân có nhu cầu phải đưa cho Trang một khoản tiền.

Trong quá trình làm việc, Trang có quen Dũng và hỗ trợ Dũng cùng H’July để giải quyết một số hồ sơ thủ tục, giấy tờ liên quan đến GCNQSDĐ. Để làm được việc này, Trang làm quen với Ngọc và Thảo-thời điểm còn là công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai (cũ).

Quá trình điều tra xác định, Trang đã nhận 18 hồ sơ có vướng mắc về GCNQSDĐ với số tiền 83 triệu đồng để giải quyết các hồ sơ này. Sau đó Trang đã 13 lần liên hệ với Ngọc và 5 lần liên hệ với Thảo để nhờ tác động giải quyết nhanh các hồ sơ trên.

Trang đã chuyển cho Ngọc 13 lần với tổng số tiền 25 triệu đồng, trong đó có 7 lần chuyển số tiền từ 2 triệu đồng trở lên; 5 lần chuyển cho Thảo tổng cộng 10,5 triệu đồng, với 3 lần chuyển từ 2 triệu đồng trở lên. Sau khi trừ các khoản thuế, phí phát sinh, Trang hưởng lợi gần 11 triệu đồng.

Trong tổng số 18 hồ sơ mà Trang nhận giải quyết nhanh, có 2 hồ sơ Dũng trực tiếp nhận của người có nhu cầu rồi đưa Trang, 1 hồ sơ do H’July nhờ Trang làm.

Trong phiên tòa vào sáng 13-8, các bị cáo đang được tại ngoại đều có mặt. Tuy nhiên, nhiều người có liên quan đến vụ án (dù có giấy triệu tập) cũng như người bào chữa cho bị cáo thì vắng mặt. Lo ngại việc vắng mặt của những cá nhân trên làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 4-9.