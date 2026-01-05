Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Xử phạt 3 tài xế vụ tạt đầu xe trên quốc lộ 14C

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan đến vụ tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ vì bị “hớt tay trên” trên quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Ia Nan.

Trước đó, sáng 3-1, T.V.N. (SN 1999, trú tại làng Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển ô tô BKS 81A-491.57 của nhà xe Nam Phương đón 2 người khách từ xã Ia Nan đi xã Đức Cơ.

2-tai-xe-tat-dau-chan-dau-xe-doi-thu-da-bi-luc-luong-cong-an-trieu-tap-lam-viec-anh-dvcc.jpg
Các tài xế trong vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ 14C đã bị phạt nặng. Ảnh: ĐVCC

Khi đi trên quốc lộ 14C đoạn qua làng Ia Nhú (xã Ia Nan), anh N. bất ngờ bị ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002) điều khiển 2 ô tô loại 16 chỗ của nhà xe Ngọc Châu tạt đầu, chặn trước và sau xe.

Cha con ông C. cho rằng, 2 người khách kể trên là khách của nhà xe Ngọc Châu đã liên hệ trước nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, anh N. đã đăng tải đoạn video ghi lại hành vi nguy hiểm của cha con ông C. lên mạng xã hội Facebook khiến người dân bức xúc.

1767403287112.jpg
Xe của ông C. và con trai đã tạt đầu, chặn xe của anh N. Ảnh chụp màn hình

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Ia Nan triệu tập những người có liên quan đến làm việc.

Qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử phạt ông C. 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách; phạt T. số tiền 24,7 triệu đồng về các lỗi: đi không đúng phần đường, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải, không có giấy phép lái xe; anh N. bị phạt số tiền 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông cũng xác minh, lập biên bản xử phạt chủ 2 phương tiện đã giao xe cho T. và anh N. với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện khi không có giấy phép lái xe, mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trần Trọng Chiến (trú phường Hoài Nhơn Bắc) bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam sau khi rủ bạn đến nhà sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

Tin tức

(GLO)- Sau quá trình mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ với số lượng lớn, lên đến hơn 300 kg.

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô.

Gia Lai: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong ô tô

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng Đinh Văn Ai (SN 1990, trú tại phường Hội Phú) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

null