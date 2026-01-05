Gia Lai: Xử phạt 3 tài xế vụ tạt đầu xe trên quốc lộ 14C

(GLO)- Sáng 5-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan đến vụ tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ vì bị “hớt tay trên” trên quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Ia Nan.

Trước đó, sáng 3-1, T.V.N. (SN 1999, trú tại làng Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển ô tô BKS 81A-491.57 của nhà xe Nam Phương đón 2 người khách từ xã Ia Nan đi xã Đức Cơ.

Các tài xế trong vụ tạt đầu, chặn xe trên quốc lộ 14C đã bị phạt nặng. Ảnh: ĐVCC

Khi đi trên quốc lộ 14C đoạn qua làng Ia Nhú (xã Ia Nan), anh N. bất ngờ bị ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002) điều khiển 2 ô tô loại 16 chỗ của nhà xe Ngọc Châu tạt đầu, chặn trước và sau xe.

Cha con ông C. cho rằng, 2 người khách kể trên là khách của nhà xe Ngọc Châu đã liên hệ trước nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, anh N. đã đăng tải đoạn video ghi lại hành vi nguy hiểm của cha con ông C. lên mạng xã hội Facebook khiến người dân bức xúc.

Xe của ông C. và con trai đã tạt đầu, chặn xe của anh N. Ảnh chụp màn hình

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Ia Nan triệu tập những người có liên quan đến làm việc.

Qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử phạt ông C. 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách; phạt T. số tiền 24,7 triệu đồng về các lỗi: đi không đúng phần đường, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải, không có giấy phép lái xe; anh N. bị phạt số tiền 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông cũng xác minh, lập biên bản xử phạt chủ 2 phương tiện đã giao xe cho T. và anh N. với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện khi không có giấy phép lái xe, mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.