Gia Lai: Đối tượng cướp giật tài sản sa lưới pháp luật sau 5 ngày gây án

(GLO)- Khoảng 12 giờ ngày 4-3, tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Huy (SN 1997, trú tại thôn Đại Sơn, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trần Văn Huy là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản khiến hai phụ nữ lớn tuổi bị ngã trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận: Chiều 27-2-2026, Huy điều khiển xe máy BKS 77E1-355.09 đi từ xã Phù Mỹ Nam đến phường Quy Nhơn tìm người đi đường sơ hở để giật tài sản. Khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy bà H.T.K.Th. điều khiển xe máy chở bà N.T.A.T. (cùng trú phường Quy Nhơn) lưu thông cùng chiều, trên tay bà T. cầm ví, Huy liền bám theo.

Khi đến trước nhà số 50 đường Hoàng Hoa Thám (phường Quy Nhơn), đối tượng điều khiển xe áp sát phía bên phải, dùng tay trái giật lấy chiếc ví của bà T., làm cả hai ngã xuống đường rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bên trong ví có 4,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động IPhone 14.

Đối tượng Trần Văn Huy. Ảnh: Trung Hậu

Sau khi cướp giật tài sản, Huy nộp tiền vào tài khoản, còn điện thoại di động thì cầm cố cho một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được 4,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng sau 5 ngày gây án.

Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 8-12-2025.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định.