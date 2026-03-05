Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Đối tượng cướp giật tài sản sa lưới pháp luật sau 5 ngày gây án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRUNG HẬU, THÚY TRINH

(GLO)- Khoảng 12 giờ ngày 4-3, tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Huy (SN 1997, trú tại thôn Đại Sơn, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trần Văn Huy là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản khiến hai phụ nữ lớn tuổi bị ngã trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận: Chiều 27-2-2026, Huy điều khiển xe máy BKS 77E1-355.09 đi từ xã Phù Mỹ Nam đến phường Quy Nhơn tìm người đi đường sơ hở để giật tài sản. Khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy bà H.T.K.Th. điều khiển xe máy chở bà N.T.A.T. (cùng trú phường Quy Nhơn) lưu thông cùng chiều, trên tay bà T. cầm ví, Huy liền bám theo.

Khi đến trước nhà số 50 đường Hoàng Hoa Thám (phường Quy Nhơn), đối tượng điều khiển xe áp sát phía bên phải, dùng tay trái giật lấy chiếc ví của bà T., làm cả hai ngã xuống đường rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bên trong ví có 4,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động IPhone 14.

glo-cuop-giat-3.jpg
Đối tượng Trần Văn Huy. Ảnh: Trung Hậu

Sau khi cướp giật tài sản, Huy nộp tiền vào tài khoản, còn điện thoại di động thì cầm cố cho một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được 4,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng sau 5 ngày gây án.

Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 8-12-2025.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Thời sự

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Pháp luật

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tin tức

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

null