Công an xã Ia Chia bắt 2 đối tượng cướp giật và tàng trữ ma túy

(GLO)- Sáng 11-9, Công an xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệt phá 2 vụ án liên quan đến tội phạm về ma túy và cướp giật dây chuyền của bé gái chăn bò.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9-9, Công an xã Ia Chia nhận được tin báo của anh R.C.P. (SN 1986, trú tại làng Kom Yố, xã Ia Chia) về việc con gái anh là cháu K.L. (SN 2016) bị giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 3,5 triệu đồng khi đi chăn bò.

Công an xã Ia Chia nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức truy xét; qua sàng lọc nổi lên đối tượng Trần Quốc Vũ (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Ia Krái). Khoảng 8 giờ ngày 10-9, Công an xã đã gọi đối tượng lên cơ quan để đấu tranh.

Đối tượng Đông bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Tuấn

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, thấy cháu L. còn nhỏ, song đeo sợi dây chuyền vàng có giá trị nên Vũ đã giật bỏ chạy, đem dây chuyền về nhà cất giấu.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2-9, Công an xã Ia Chia phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm của Đồn Biên phòng Ia Chia kiểm tra hành chính nhà của Hoàng Phương Đông (SN 1993, trú tại làng Kom Ngó, xã Ia Chia).

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện Đông đang cất giấu 9 đoạn ống nhựa, 1 gói nilon, 1 ống thủy tinh bên trong chứa ma túy đá.