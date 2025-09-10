Danh mục
Khởi tố 3 đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 10-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Phan Ngọc Nam (SN 1988), Chôn (SN 2003, cùng ở làng Paral Sơmei, xã Đak Sơmei) bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy; Thêh (SN 1999, ở làng Kon Sơ Nglok, xã Đak Sơmei) bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an xã Đak Sơmei phát hiện nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, nên lập kế hoạch và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để triệt xóa.

cac-doi-tuong-bi-tam-giu.jpg
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 20 giờ ngày 29-8, Công an xã Đak Sơmei kiểm tra hành chính tại nơi ở của Phan Ngọc Nam, phát hiện Nam và Chôn sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy, còn Thêh đang bán trái phép chất ma túy cho một số đối tượng nghiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nhà của đối tượng Nam, tổ công tác phát hiện 7 túi ni-lông chứa ma túy được cất giấu nhiều nơi trong nhà.

