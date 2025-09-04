Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Mơ (SN 1989, trú tại khu phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 28-8, qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Nhơn Đông đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà Lê Văn Mơ. Tại đây, tổ công tác phát hiện Mơ, Lê Minh Tiến (SN 1989) và Cao Minh Nhựt (SN 1993, cùng trú ở phường An Nhơn Đông) sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Lê Văn Mơ. Ảnh: ĐVCC

Theo kết quả test nhanh, Mơ, Tiến và Nhựt đều dương tính với ma túy đá. Ngoài ra, Công an phường còn phát hiện, thu giữ 0,1194 g ma túy loại Methamphetamine tại nhà của Mơ.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.