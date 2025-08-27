Danh mục
Xã Ia Le: Khen thưởng đột xuất 6 cá nhân trong đấu tranh phòng-chống tội phạm về ma túy

DƯƠNG VĂN AN
(GLO)- Sáng 27-8, UBND xã Ia Le tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương và khen thưởng đột xuất cho 6 cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 16-8, tại khu vực thôn 6, Công an xã Ia Le và Tổ An ninh trật tự cơ sở chốt chặn, vây bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

z6949102363042-8788e9273d616b25752d934852775daf-2977.jpg
Lãnh đạo UBND xã Ia Le trao thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ Công an. Ảnh: Dương Văn An

Mặc dù trời mưa to, đối tượng rất manh động, sử dụng súng bắn đạn cao su để chống trả lại lực lượng vây bắt, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các chiến sĩ Công an và lực lượng An ninh trật tự cơ sở đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng và thu giữ các vật chứng có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lưu Xuân Thành-Chủ tịch UBND xã Ia Le-nhấn mạnh: Thành tích mà các cá nhân và lực lượng Công an xã, Tổ An ninh trật tự cơ sở đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Chủ tịch UBND xã biểu dương, ghi nhận nỗ lực của Công an xã cùng các cá nhân được khen thưởng, đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân toàn xã tiếp tục nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Thành đã trao giấy khen và phần thưởng cho 6 cá nhân tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực trong công cuộc đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã.

null