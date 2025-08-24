“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Gia Lai dài khoảng 90 km, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tại khu vực này.

Ngăn chặn ma túy thẩm lậu

Tuyến biên giới giữa tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia) qua địa bàn 7 xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chia, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom. Dọc tuyến biên giới hầu hết là khu vực rừng núi hoang vu với nhiều đường mòn, lối mở tạo điều kiện cho các đối tượng lén lút vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, trong đó có ma túy.

Lực lượng bộ đội Biên phòng bắt giữ các đối tượng ma túy tại xã Ia Mơ. Ảnh: Văn Tuấn

Đặc biệt, việc thông thương hàng hóa thuận tiện qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) cũng là cơ hội cho tội phạm ma túy trà trộn. Trên thực tế, thủ đoạn này đã xảy ra ở nhiều khu vực cửa khẩu khác, gần nhất là Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng giấu ma túy vào các kiện hàng hóa thông thường để thông quan.

Hầu hết ma túy được tuồn từ Lào qua khu vực này để thẩm lậu vào nội địa. Đơn cử, ngày 22-6, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum (cũ) phát hiện trên một xe khách từ Lào về do tài xế người Gia Lai điều khiển có dấu hiệu vận chuyển ma túy. Trên xe, các đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Thái Văn Bé (SN 1995, Gia Lai) vận chuyển 4.242 viên ma túy nén màu vàng và xanh hình bánh răng, cùng 93 túi nilon chứa ma túy dạng đá. Số tang vật được giấu trong thùng bia, hộp sữa và trà trộn trong hành lý hành khách nhập cảnh.

Tuy nhiên, thời gian qua, dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa phát hiện trường nào hợp tương tự. Thượng tá Phạm Đức Trọng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-cho hay: Tại các tuyến biên giới, không chỉ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã, Hải quan mà cả các Đồn Biên phòng và Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ-Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cũng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Nhóm 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Ia Mơ bị bắt giữ. Ảnh: Chí Trung

Theo Thượng tá Trọng, tại tuyến biên giới lâu nay chỉ thường phát hiện các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu, pháo nổ… chứ chưa phát hiện tình trạng tuồn ma túy từ Campuchia vào nội địa. Điều này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các đơn vị để kiểm soát tốt hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, qua đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy trên toàn tỉnh, lực lượng Công an xác định hầu hết nguồn ma túy vào Gia Lai đến từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi). Các đối tượng ở Gia Lai thường mua ma túy từ “đầu nậu” tại các địa phương này rồi về chia nhỏ bán kiếm lời.

“Khi tuyến biên giới ở các tỉnh lân cận truy quét quyết liệt với ma túy, không loại trừ khả năng tội phạm “dạt” về biên giới Gia Lai tìm kẽ hở. Do đó, chúng tôi không thể chủ quan mà tiếp tục bám sát tình hình, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đặc thù địa bàn vận chuyển ma túy vào nội địa tiêu thụ”, Thượng tá Trọng nhấn mạnh.

Xây dựng xã sạch ma túy

Dù chưa phát hiện ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, ở một số xã vùng biên có tình trạng người sử dụng ma túy gia tăng, đặc biệt là thanh – thiếu niên người dân tộc thiểu số. Điều này làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, bởi ma túy thường kéo theo các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích…

Công an xã Ia Chia triệt phá nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Chí Trung

Ngày 14-11-2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về chuyển hóa địa bàn, xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Mục tiêu nhằm tăng cường phòng-chống tội phạm và tệ nạn ma túy; thiết lập “lá chắn”, tạo “vành đai biên giới” sạch ma túy vững chắc; ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện kế hoạch này, Công an các xã cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, vừa tập trung đấu tranh truy quét, vừa huy động nguồn lực tại cơ sở để kiểm soát đối tượng, địa bàn; kết hợp với tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại nguy hiểm của ma túy với cộng đồng.

Đầu tháng 8-2025, trên Tỉnh lộ 665 (thuộc làng Klăh, xã Ia Mơ), Công an xã Ia Mơ phối hợp cùng tổ công tác của Đồn Biên phòng Ia Lốp, Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 1 nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Lê Ngọc Triệu Khang (SN 2009), Hà Thành Chung (SN 2006), Công Anh (SN 2000), cùng trú tại làng Ring, xã Ia Mơ và Đặng Văn Say (SN 1994, trú tại xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn). Các đối tượng đã mua ma túy về chia nhỏ bán lại cho các đối tượng sử dụng ở vùng biên. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã “cắt đứt” nguồn cung cấp ma túy này.

Tại xã Ia Chia, trong tháng 7-2025, Công an xã Ia Chia đã triệt phá 3 vụ ma túy với 7 đối tượng đều là người dân tộc thiểu số phạm tội về tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 14-8 vừa qua, Công an xã Ia O đã bắt giữ đối tượng Ksor Lược (SN 2005, trú tại làng Mít Kom II, xã Ia O) tàng trữ 2 gói nilon chứa ma túy đá.

Công an xã Ia Nan thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy. Ảnh: Quốc Thiện

Trong 7 xã biên giới, xã Ia Nan được kỳ vọng là một trong những địa phương sớm xây dựng chuẩn tiêu chí về xã sạch ma túy. Trung tá Nguyễn Văn Thuyên-Trưởng Công an xã-cho hay: Xã cũng từng nổi lên tình trạng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số sa vào ma túy. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã triệt phá, bóc gỡ ngay từ đầu. UBND xã đã đề xuất Tòa án mở phiên tòa xét xử lưu động các đối tượng phạm tội về ma túy ngay tại khu dân cư. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, răn đe đạt hiệu quả cao.

Theo thống kê, hiện xã Ia Nan đang quản lý 14 đối tượng liên quan đến ma túy, giảm 5 đối tượng so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong số này không có người dân tộc thiểu số.

“Xã thường xuyên cử các tổ công tác bám sát tình hình tại các thôn làng, tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, từng dòng họ để người dân tránh xa ma túy và tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong tố giác tội phạm. Thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng xây dựng, đảm bảo tất cả các tiêu chí để được công nhận là xã sạch ma túy”- Trưởng Công an xã Ia Nan thông tin thêm.