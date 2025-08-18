Quyết tâm không để hình thành “điểm nóng” về ma túy

(GLO)- Với phương châm “đánh từ gốc, triệt tận rễ”, không để hình thành “điểm nóng”, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công mạnh vào tội phạm ma túy.

Chỉ trong gần 1 tháng ra quân cao điểm, lực lượng này đã phá hơn 20 vụ, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại.

Chỉ trong 2 ngày 11 - 12.8, gần chục mũi công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh) phối hợp cùng CA các xã, phường và lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, liên tiếp bắt 6 vụ/14 đối tượng, thu giữ hơn 84 g ma túy.

Đối tượng Trần Văn Nam (SN 1994, ở xã Ia Hiao) cùng số ma túy bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Điều đáng nói là các vụ việc bị phát hiện trong thời gian này cho thấy tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi. Chúng không chỉ thay đổi thủ đoạn, địa điểm và lợi dụng khách sạn, nhà riêng để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà còn hoạt động khép kín, quan sát kỹ trước khi giao dịch.

Cụ thể, lúc 14 giờ 15 phút ngày 11.8, tại thôn Lai Nghi (xã Tây Sơn), tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng CA xã Tây Sơn tiến hành kiểm tra nhà của Nguyễn Hoàng Duy (SN 2008). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Duy cùng 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Duy khai đã nhắn tin hẹn nhóm bạn đến nhà mình để sử dụng ma túy vì nghĩ sẽ thuận tiện và ít bị CA để ý.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, tại làng Kueng Đom (xã Ia Hrú), một mũi công tác khác của Phòng phối hợp với CA xã

Ia Hrú đã chặn bắt Trần Văn Nam (SN 1994, trú tại xã Ia Hiao) khi đối tượng đang cầm trên tay một gói ma túy đá với trọng lượng 61,741 g. Nam khai nhận, sáng cùng ngày, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã hẹn gặp một người (chưa rõ lai lịch) tại xã Chư Sê để mua ma túy với giá 30 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, tội phạm ma túy còn lợi dụng các “vệ tinh” trung gian để giao dịch. Điển hình như, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22.7, lực lượng CA bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên đường Mai Xuân Thưởng (phường Quy Nhơn) và phát hiện Dương Quốc Thịnh (SN 2003, trú tại phường Quy Nhơn) cất giữ 11 gói ny lông chứa tổng cộng 796,24 g ma túy đá. Thịnh khai số ma túy này do một đối tượng khác gửi nhờ cất giữ và yêu cầu bán hộ, nhưng chưa kịp giao dịch thì đã bị bắt. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Thịnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo trung tá Phạm Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Phòng ngừa tội phạm chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy): Tình trạng các đối tượng trẻ tuổi bị lôi kéo, sử dụng làm “vỏ bọc” cho hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có chiều hướng gia tăng. Một số đối tượng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. “Do đó, chúng tôi tập trung điều tra cơ bản theo hướng sâu, xác minh kỹ, nhanh chóng, chính xác vai trò của từng đối tượng nghi vấn rồi chủ động phương án đấu tranh, triệt xóa hiệu quả nhất”, trung tá Tuấn chia sẻ.

Hiện toàn tỉnh có hơn 500 người nghiện có hồ sơ quản lý, 1.392 người sử dụng trái phép ma túy và 240 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Trong đó, đối tượng chưa thành niên phạm tội chiếm 8,73%. Vì vậy, công tác rà soát, xác lập hiềm nghi để tập trung đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy đang là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CA.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc từng đối tượng, đấu tranh đến cùng để triệt xóa tận gốc, không để ma túy có chỗ đứng. Tùy từng thời điểm, các biện pháp truy quét sẽ được siết chặt. Song song với đó, lực lượng phối hợp với trường học, khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, tránh xa tệ nạn ma túy”.