Gia Lai: Phát hiện và xử lý 69 vụ phạm tội về ma túy trong quý I-2025

(GLO)- Ngày 26-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I-2025. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm hội nghị nhấn mạnh: Trong quý I-2025, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 89%; khởi tố 5 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao; phát hiện, xử lý 73 vụ/81 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, 26 vụ/28 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, 69 vụ/132 đối tượng tội phạm về ma túy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

So với cùng kỳ năm 2024, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 chỉ số, giảm số 35% số vụ, 18% số người chết, 18% số người bị thương. Đặc biệt, Công an Gia Lai đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; bảo đảm tiến độ đề ra và chủ động tiếp nhận, vận hành thông suốt 5 nhiệm vụ mới chuyển giao từ các Sở, Ngành, không để ùn ứ, gián đoạn công việc, phục vụ tốt yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhanh chóng ổn định tổ chức khi không còn Công an cấp huyện.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ hơn những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các đơn vị, Công an địa phương đã gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh, quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, nhờ đó đã giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an xã, phường, thị trấn tập trung ổn định tổ chức, quán triệt cán bộ chiến sĩ nắm vững các quy định của Bộ Công an về triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương theo mô hình tổ chức mới; bám sát, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Công an; tăng cường lực lượng bám, nắm tình hình địa bàn cơ sở, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động tổ chức, huy động lực lượng thực hiện tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ chiến sỹ, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.