Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

(GLO)- Chiều 13-8, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, ATGT đường bộ, Luật Đường bộ và Nghị định số 168/2024 của Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định mới, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chỉnh trang hạ tầng và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ.

Nhờ đó, tai nạn giao thông cả nước giảm trên cả 3 tiêu chí; khắc phục được tình trạng tăng số vụ và số người bị thương so với năm 2024. Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ… có xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, đã xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.264 người; giảm 3.009 vụ, 201 người chết và 3.204 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.668.888 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 3.542 tỷ đồng, tước 149.070 giấy phép lái xe, bằng/chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 424.077 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2024, số trường hợp bị xử lý giảm 469.654.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT trong tình hình mới; bảo đảm an toàn, an ninh hàng không dịp cao điểm lễ, tết; xử lý dứt điểm bất cập tại hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, điểm mù; nâng cấp hạ tầng giao thông theo quy chuẩn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo tính răn đe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện; phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa của người tham gia giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.