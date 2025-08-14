Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 13-8, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025.

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, ATGT đường bộ, Luật Đường bộ và Nghị định số 168/2024 của Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định mới, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chỉnh trang hạ tầng và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

img-5313.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ.

Nhờ đó, tai nạn giao thông cả nước giảm trên cả 3 tiêu chí; khắc phục được tình trạng tăng số vụ và số người bị thương so với năm 2024. Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ… có xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, đã xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.264 người; giảm 3.009 vụ, 201 người chết và 3.204 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.668.888 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 3.542 tỷ đồng, tước 149.070 giấy phép lái xe, bằng/chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 424.077 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2024, số trường hợp bị xử lý giảm 469.654.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT trong tình hình mới; bảo đảm an toàn, an ninh hàng không dịp cao điểm lễ, tết; xử lý dứt điểm bất cập tại hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, điểm mù; nâng cấp hạ tầng giao thông theo quy chuẩn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo tính răn đe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện; phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa của người tham gia giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Chia (tỉnh Gia Lai) sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Công an xã đã quyết liệt đấu tranh, truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy.

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất việc tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở giết, mổ của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân).

null