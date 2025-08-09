2 xe máy va chạm ở đường liên xã, 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Chiều 9-8, Tổ điều tra khu vực 7 (Công an tỉnh) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12-Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên địa bàn xã Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9-8 tại đường liên xã thuộc địa phận thôn Plei Kram, xã Phú Thiện.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường liên xã khiến 1 người tử vong. Ảnh: Đức Chinh

Thời điểm trên, anh N.G. (SN 1999) điều khiển xe máy không có BKS nhãn hiệu Honda Winner chở theo sau là S.S. (SN 1996) và S.Y. (SN 2001, cùng trú tại xã Phú Thiện) lưu thông theo hướng từ quốc lộ 25 đi thôn Plei Kram.

Khi đến đoạn Km 2+480 đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 29R2-2903 do K.R. (trú tại xã Ia Hiao) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến anh G. tử vong tại chỗ, S. và Y. bị thương nặng, đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ nhằm xác minh, làm rõ vụ việc.