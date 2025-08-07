Danh mục
Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Ô tô va chạm xe máy chạy cùng chiều, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vào khoảng 21 giờ ngày 6-8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Chánh Thuận (xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 92H-019.17 do tài xế Lưu Minh Tiến (SN 1996, trú TP Đà Nẵng) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với mô tô BKS 77K1-339.57 di chuyển phía trước cùng chiều.

1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Trên xe máy lúc này có anh Trương Hồng L. (SN 1987, trú xã Phù Mỹ) và Nguyễn Duy T. (SN 1992, trú xã Hoài Ân), chưa rõ người điều khiển.

Hậu quả anh L. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Phù Mỹ Tây bảo vệ hiện trường, xác minh, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

