Gia Lai: Tạm giữ 2 anh em chuyên trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Công an xã Tuy Phước đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Giàu (SN 2001) và em ruột là Nguyễn Thành Mạnh (SN 2006, cùng trú xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa) để phối hợp điều tra, làm rõ về các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 29-12, Công an xã Tuy Phước nhận được tin trình báo của bà Bùi Thị Ẩu (SN 1976, trú thôn Vinh Thạnh 2, xã Tuy Phước) với nội dung: Chiều 28-12, bà dựng chiếc xe máy hiệu Honda Wave ở trước nhà, đến 18 giờ cùng ngày phát hiện đã bị mất cắp.

Hai anh em Giàu (trái) và Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Vào cuộc xác minh, ngay trong ngày 29-12, Công an xã Tuy Phước xác định Giàu, Mạnh là thủ phạm thực hiện vụ trộm xe máy nói trên và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Quá trình làm việc, 2 anh em Giàu, Mạnh khai nhận còn thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Tuy Phước và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn phường Bình Định.

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 27-12, lợi dụng quen biết từ trước, Giàu và Mạnh đến nhà bà Đ.T.N.S. (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng ở phường Bình Định) nói rằng mình là bạn của con trai bà S. và được gọi đến để làm nhân viên phục vụ đám tang.

Lấy lý do cần tiền trả taxi và gọi điện thoại để trao đổi chuyện công việc, 2 đối tượng lừa bà S. để lấy đi 600.000 đồng và 1 điện thoại di động hiệu Vivo trị giá 4,2 triệu đồng.

Công an xã Tuy Phước đang phối hợp Công an phường Bình Định và các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của 2 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.