Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tạm giữ 2 anh em chuyên trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Tuy Phước đã tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Giàu (SN 2001) và em ruột là Nguyễn Thành Mạnh (SN 2006, cùng trú xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa) để phối hợp điều tra, làm rõ về các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 29-12, Công an xã Tuy Phước nhận được tin trình báo của bà Bùi Thị Ẩu (SN 1976, trú thôn Vinh Thạnh 2, xã Tuy Phước) với nội dung: Chiều 28-12, bà dựng chiếc xe máy hiệu Honda Wave ở trước nhà, đến 18 giờ cùng ngày phát hiện đã bị mất cắp.

hai-anh-em-giau-manh.jpg
Hai anh em Giàu (trái) và Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Vào cuộc xác minh, ngay trong ngày 29-12, Công an xã Tuy Phước xác định Giàu, Mạnh là thủ phạm thực hiện vụ trộm xe máy nói trên và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Quá trình làm việc, 2 anh em Giàu, Mạnh khai nhận còn thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Tuy Phước và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn phường Bình Định.

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 27-12, lợi dụng quen biết từ trước, Giàu và Mạnh đến nhà bà Đ.T.N.S. (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng ở phường Bình Định) nói rằng mình là bạn của con trai bà S. và được gọi đến để làm nhân viên phục vụ đám tang.

Lấy lý do cần tiền trả taxi và gọi điện thoại để trao đổi chuyện công việc, 2 đối tượng lừa bà S. để lấy đi 600.000 đồng và 1 điện thoại di động hiệu Vivo trị giá 4,2 triệu đồng.

Công an xã Tuy Phước đang phối hợp Công an phường Bình Định và các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của 2 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, 2 đối tượng Nguyễn Tích Phát và Mai Quốc Tiến đã đánh cắp 14 chiếc xe máy.

Gia Lai: 2 đối tượng trộm cắp 14 chiếc xe máy trong vòng 1 tháng

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Tích Phát (SN 2008) và Mai Quốc Tiến (SN 2007, cùng trú phường Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong vòng 1 tháng, 2 đối tượng này đã lấy trộm 14 chiếc xe máy.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Công an xã Chư Prông dẹp mối nguy từ xe đạp điện độ chế

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều trường hợp độ chế xe đạp điện để nâng công suất, tăng tốc độ, tiềm ẩn nhiều mối nguy. Trước tình trạng này, Công an xã đã tăng cường tuần tra, rà soát các trường hợp vi phạm để xử lý triệt để.

Tuyên truyền khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hơn 500 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về khai báo, lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và tích hợp, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tuyên truyền pháp luật cho người dân xã biên giới Ia Mơ

Tin tức

(GLO)- Tối 24-12, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Khôi (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp Công an xã Ia Mơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur và hệ thống chính trị làng Khôi tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp phát tờ rơi, tặng mũ bảo hiểm cho 60 người dân.

null