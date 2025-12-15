Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt khẩn cấp đối tượng đột nhập nhà dân cuỗm gần 1 tỷ đồng

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO) - Sáng 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tiền mặt và vàng có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Thành có mối quan hệ quen biết với anh T.Đ.K. (trú tại thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai). Anh K. đã rủ Thành đến nhà mình ở để hành nghề đi biển.

Trong thời gian chờ đến chuyến đi biển tiếp theo, đối tượng không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

doi-tuong-thanh-da-nhanh-chong-bi-bat-giu-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Thành nhanh chóng bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Thành phát hiện bà H.T.L. ở đối diện nhà anh K. sống một mình. Rạng sáng hàng ngày, bà L. sẽ đi chợ bán bánh xèo, căn nhà không có người trông coi nên đã lọt vào “tầm ngắm” của đối tượng.

Chiều 13-12, Thành đi mượn hàng xóm 1 chiếc kìm và lấy vỏ lon bò húc cắt, mài chế tạo ra một vật giống chìa khóa với ý đồ đột nhập nhà bà L. trộm tài sản.

Rạng sáng 14-12, Thành thức dậy sớm canh bà L. ra khỏi nhà. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, khi thấy xe máy của bà L. di chuyển, đối tượng đã mang theo kìm cùng chiếc chìa khóa độ chế mở cửa nhà bà L., đột nhập vào bên trong để lục tìm tài sản.

Trong một chiếc tủ sắt ở phòng ngủ, đối tượng phát hiện bà L. cất giấu nhiều tiền mặt và lắc tay, nhẫn vàng nên đã lấy toàn bộ rồi trở về nhà. Khoảng 7 giờ cùng ngày, đối tượng thuê taxi đến tiệm điện thoại ở xã An Hòa mua 1 chiếc iPhone 16 Pro Max rồi tiếp tục di chuyển đến nhà 1 người họ hàng ở phường Quy Nhơn để lẩn trốn.

Về phần bà L., trưa cùng ngày, khi trở về, bà tá hỏa phát hiện căn nhà bị đột nhập và tài sản đã bị đánh cắp nên liền trình báo lực lượng Công an.

tien-va-nhan-vang-ma-doi-tuong-da-trom-cap-duoc-tu-nha-ba-l-anh-dvcc.jpg
Tiền và nhẫn vàng mà đối tượng đã trộm cắp được từ nhà bà L. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an xã An Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng.

Lực lượng Công an đã rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Qua đó, nổi lên đối tượng Thành bất ngờ vắng mặt trong căn nhà đối diện nhà bà L. Các trinh sát đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm lần theo dấu vết đối tượng.

Đến 17 giờ 45 phút ngày 14-12, lực lượng Công an đã phát hiện, khống chế đối tượng Thành. Khám xét tại căn nhà của người họ hàng với Thành, lực lượng Công an đã thu giữ tài sản mà đối tượng trộm được từ nhà bà L. gồm hơn 122 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lắc tay vàng, 25 nhẫn vàng cùng chiếc điện thoại đối tượng đã sử dụng tiền trộm cắp để mua.

