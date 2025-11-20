(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 363 vụ trộm cắp tài sản, giảm 41,73% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp.

Kết quả này là nhờ lực lượng Công an nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tội phạm trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp, trong khi ý thức bảo quản tài sản của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Cán bộ Công an xã Ia Hrung tuần tra tại các vùng trồng cà phê trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Điển hình là vụ việc liên quan đến đối tượng Nguyễn Đức Hậu (SN 1993, phường An Khê). Chỉ trong buổi sáng, đối tượng đã trộm 2 chiếc xe máy. Ngày 25-9, Hậu đến chơi nhà người quen thì thấy một chiếc xe Honda Wave cắm sẵn chìa khóa trước nhà nên trộm cắp mang đi tiêu thụ. Cùng ngày, Hậu tiếp tục thực hiện thêm 1 vụ trộm cắp xe máy khác của người dân. Đến ngày 26-9, Hậu bị Công an xã Cửu An phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hậu khai cả 2 xe máy trộm được đều không có người trông coi và cắm sẵn chìa khóa.

Một cán bộ Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) cho biết: Nhiều người dân vẫn có thói quen để xe ven đường, trên rẫy hay sân nhà mà không rút chìa khóa hoặc đóng cổng. Thói quen này vô tình tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp.

Bên cạnh việc nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm các vụ trộm, Công an các địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, hướng dẫn người dân bảo quản tài sản, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng và phát huy vai trò tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Gần đây, tại một số xã phía Tây, nhiều vụ trộm cắp nông sản, vật tư nông nghiệp diễn ra, đặc biệt vào mùa thu hoạch cà phê. Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Phó Trưởng Công an xã Ia Hrung-cho biết: “Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là ban đêm, tại các điểm nóng, giáp ranh. Đồng thời nắm tình hình, kiểm tra lưu trú, tạm trú của lao động thời vụ; nhắc nhở người dân không chủ quan, tích cực phối hợp, phản ánh thông tin để kịp thời ngăn chặn, xử lý”.

Một số đơn vị Công an xã phối hợp triển khai các mô hình phòng-chống trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự. Tiêu biểu như mô hình “Tổ tự quản bảo vệ nông sản” tại thôn 10 (xã Ia Băng) hay mô hình “Liên kết cộng đồng, giữ bình yên mùa vụ” do Công an xã Ia Khươl triển khai tại 9/26 thôn, làng trên địa bàn.

Trung tá Trần Thanh Bình-Trưởng Công an xã Ia Khươl-chia sẻ: “Mỗi thôn có tổ tự quản, tối thiểu 12 thành viên. Mô hình không chỉ ngăn chặn tội phạm trộm cắp mà còn hướng đến gắn kết cộng đồng, hình thành mạng lưới tự quản - tự phòng - tự bảo vệ - tự hòa giải ngay từ cơ sở”.