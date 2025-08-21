Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Phá nhanh, bắt gọn

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2-8, người thân phát hiện bà N.T.T.T. (SN 1970, trú tại xã Tuy Phước Tây) chết trong tư thế nằm sấp trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu, đồ đạc bị xáo trộn. Thông tin về việc người phụ nữ sống một mình nghi bị sát hại đã khiến người dân hoang mang.

Đối tượng Dương Chí Tính bị lực lượng Công an bắt giữ khi chuẩn bị vượt biên sang Campuchia. Ảnh: Phòng CSHS

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) cùng các đơn vị phối hợp điều tra và nhanh chóng xác định nghi can là Dương Chí Tính (SN 1988, trú tại xã Tuy Phước). Đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng CSHS lập tức thông báo đến CA các địa phương trên toàn quốc phối hợp truy bắt, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác truy nóng. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Tính đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ.

Ngày 5-8, một tổ công tác có mặt tại TP. Cần Thơ phối hợp với lực lượng CA địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng Tính tại phường Mỹ Xuyên, trước khi y kịp trốn sang Campuchia. Tại cơ quan CA, Tính khai nhận: Khoảng 2 giờ sáng 2-8, đối tượng đột nhập vào nhà bà T. để trộm tài sản. Khi bị phát hiện, Tính dùng dao đâm và siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó lấy một số tài sản rồi bỏ trốn.

Cuối tháng 7-2025, Phòng CSHS cũng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc. Tối 23-7, em N.T.H. (SN 2011, trú tại xã Tuy Phước Bắc) điều khiển xe máy điện chở bạn đi chơi. Khi đến đoạn đường qua thôn Phục Thiện, em bị 4 đối tượng lạ mặt đi trên 2 xe máy khống chế, đánh đập và cướp 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS cùng các đơn vị đã làm rõ 4 đối tượng thực hiện vụ cướp gồm: Nguyễn Hữu Đức (SN 2005), Nguyễn Đồng Hữu Hòa (SN 2005), Nguyễn Chí Quốc (SN 2005) và Nguyễn Văn Trọng (SN 2011, cùng trú tại xã An Nhơn Tây).

Đây là 2 trong gần 10 vụ án mà Phòng CSHS đã nhanh chóng điều tra, làm rõ trong gần 1 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Đặc biệt, việc kịp thời bắt giữ đối tượng Tính trước khi vượt biên qua Campuchia đã được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao, góp phần trấn an dư luận và giữ vững ANTT trên địa bàn.

Triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng CSHS, cho biết: Trong đợt cao điểm lần này, đơn vị tập trung đánh mạnh vào tội phạm cờ bạc, triệt phá nhiều tụ điểm lớn. Điển hình như việc triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức ghi lô đề tại xã Cát Tiến và xã Đề Gi.

Triệt phá tụ điểm cờ bạc, bắt quả tang 25 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua tại khu phố An Tân, phường An Khê. Ảnh: Phòng CSHS

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-7, Phòng CSHS phối hợp với CA xã Cát Tiến, CA xã Đề Gi chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra 3 căn nhà tại 2 xã này. Lực lượng chức năng phát hiện hoạt động ghi lô đề và nhận tịch đề đang diễn ra. Mở rộng điều tra, Phòng CSHS làm rõ 5 đối tượng trú tại xã Cát Tiến và phường Quy Nhơn có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi lô đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 200 triệu đồng. Cơ quan CA đã tạm giữ 6 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là đường dây lô đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi, sử dụng mạng xã hội, sim rác để ghi số, đồng thời dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền.

Liên quan đến tội phạm cờ bạc, lúc 0 giờ ngày 4-8, Phòng CSHS phối hợp với CA phường An Khê bắt quả tang 25 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua tại nhà Nguyễn Châu Quỳnh My (SN 2001, trú khu phố An Tân, phường An Khê). Tang vật thu giữ gồm 50 hột bầu cua, 400 tờ giấy in hình bầu cua, 1 ô tô, 6 chiếc xe máy và 75 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, bên cạnh việc khẩn trương điều tra các vụ án nghiêm trọng và đánh mạnh vào tội phạm cờ bạc, Phòng CSHS còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Sau gần 1 tháng ra quân, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và CA cấp xã tổ chức hơn 20 lượt tuần tra với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại các tuyến địa bàn trung tâm, quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường chính. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.