Công an xã Mang Yang quyết liệt trấn áp tội phạm trộm cắp và đua xe

(GLO)- Gần đây, tình trạng trộm cắp, đua xe tại xã Mang Yang gây bức xúc trong người dân. Công an xã Mang Yang đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm trấn áp các đối tượng gây án, được chính quyền địa phương cũng như người dân đánh giá cao.

Theo đó, trong khoảng tháng 7 đến tháng 8-2025, trên địa bàn xã Mang Yang và nhiều địa phương nổi lên tình trạng trộm cắp chó. Không phải là loại tội phạm mới, song các đối tượng ngày càng liều lĩnh và manh động hơn.

Một số nhóm đối tượng sẵn sàng xông vào nhà người dân để bắt chó và đe dọa, uy hiếp khi bị truy đuổi. Người dân rất bất an khi tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi, song các đối tượng vẫn ngoài vòng pháp luật.

3 đối tượng trộm cắp chó đã bị bắt. Ảnh: ĐVCC

Trước tình trạng nhức nhối đó, Công an xã Mang Yang chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm chủ trì, phối hợp với các Tổ an ninh trật tự tại cơ sở khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ nhóm đối tượng này.

Trung tá Hoàng Văn Tùng-Phó Trưởng Công an xã Mang Yang-cho biết: Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi các đối tượng thường xuyên hoạt động vào ban đêm với nhiều địa bàn khác nhau.

Lực lượng Công an nhiều đêm mật phục, theo dõi di biến động của các đối tượng. Qua đó, phát hiện Bùi Văn Nhiên (SN 1984, trú tại xã Lơ Pang), Lục Văn Thanh (SN 1987, trú tại xã Mang Yang) và Lê Văn Đông (SN 1989, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện trộm chó nên đã lên kế hoạch bắt giữ.

Rạng sáng 20-8, Công an xã Mang Yang đã bắt quả tang 3 đối tượng trên cùng tang vật là 10 con chó vừa trộm cắp. Cùng với đó là súng bắn điện tự chế và bột ớt.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã di chuyển qua nhiều địa phương vào ban đêm, dùng súng bắn chó rồi bỏ vào bao mang đi. Nếu có người phát hiện đuổi theo, chúng sẽ dùng bột ớt chống trả.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện Nhiên và Đông dương tính với ma túy. Bên cạnh đó, khám xét tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ hơn 0,5 g heroine.

Người dân vui mừng khi nhận lại chú chó của gia đình bị kẻ gian bắt trộm. Ảnh: ĐVCC

Anh Ngân Trung Sang (làng Toak, xã Kon Chiêng) mừng rỡ: “Con chó của gia đình tôi đã nuôi từ lâu, cả nhà ai cũng rất quý vì nó rất thông minh, giúp gia đình trông nhà. Sau một đêm thì không thấy đâu nữa, những nhà khác trong làng cũng bị mất chó nên tôi cứ nghĩ là bị trộm mang đi bán rồi.

Khi Công an xã Mang Yang thông báo bắt được nhóm trộm chó, tôi lên tìm thì đúng có chó của mình; cảm ơn các anh Công an rất nhiều".

Xã Mang Yang có quốc lộ 19 và 19D đi qua, tiềm ẩn nguy cơ với các đối tượng trộm cắp lưu động. Chiều 7-9, Công an xã Mang Yang nhận được tin báo của bà L.T.L. (SN 1960, trú tại thôn Châu Khê, xã Mang Yang) về việc bị kẻ gian vào quầy tạp hóa ở Trung tâm thương mại xã Mang Yang lấy trộm 1 điện thoại trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Công an xã Mang Yang đã khẩn trương truy xét, phát hiện Huỳnh Văn Hùng (SN 1982, trú tại xã Phù Cát) là thủ phạm.

Sau khi trộm điện thoại của bà L., Hùng cùng L.T.K.Q. (SN 1993, trú tại xã Tuy Phước) mang đến 1 tiệm điện thoại trên địa bàn xã Mang Yang để tháo sim, mở khóa với mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 9 giờ ngày 8-9, Công an xã Mang Yang đã đón lõng và bắt giữ 2 đối tượng trên.

Các đối tượng trong nhóm tụ tập đua xe, gây rối trên địa bàn xã Mang Yang bị bắt giữ.

﻿Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, khoảng đầu tháng 9-2025, người dân tại xã Mang Yang bức xúc phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách, bốc đầu xe gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước thực trạng trên, UBND xã Mang Yang chỉ đạo Công an xã vào cuộc xử lý nghiêm, tránh gây bất an trong người dân.

Khoảng 22-23 giờ ngày 2-9, nhóm 6 đối tượng cùng trú tại làng Bông Hiot (xã Mang Yang) gồm: Lôi (SN 2011), Dưng (SN 2009), Xu (SN 2010), Kêt (SN 2008), Wưr (SN 2006) và Yuin (SN 2005) điều khiển xe có biểu hiện gây rối. Khi bị áp sát khống chế, các đối tượng không những bỏ chạy mà còn thách thức lực lượng thi hành công vụ.

Tuy nhiên, Công an xã Mang Yang đã khẩn trương truy xét và bắt giữ các đối tượng trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm thanh thiếu niên này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện tặng giấy khen cho Công an xã Mang Yang về những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

﻿Ảnh: ĐVCC

Theo số liệu của Công an xã Mang Yang, từ đầu tháng 7-2025 đến nay, đơn vị đã triệt phá 4 vụ phạm pháp hình sự với 11 đối tượng. Nhờ những thành tích đó, vừa qua, Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện đã biểu dương, tặng giấy khen cho Công an xã trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

“Các loại tội phạm trộm cắp, đua xe gây rối… xảy ra ở nhiều địa phương khiến người dân rất bức xúc. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phải tập trung đấu tranh quyết liệt để trấn áp các loại tội phạm này. Hy vọng thời gian tới, Công an xã Mang Yang sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, đảm bảo bình yên trên địa bàn”-ông Thiện nhấn mạnh.