Gia Lai: Bắt đối tượng trộm xe máy của người đi làm rẫy

(GLO)- Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an xã Kon Gang bắt giữ đối tượng Yăn (SN 2002, trú tại làng Hnap, xã Kdang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-7, anh Tuêr (SN 1985, trú tại làng Đê Rơn, xã Mang Yang) đã đến Công an xã Kdang trình báo về việc bị mất trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 81R7-5002 trong lúc làm rẫy tại thôn Hà Lòng (xã Kdang).

Yăn đã trộm cắp xe máy của anh Tuêr. Ảnh: Đức Khoa

Nhận được tin báo, Công an xã Kdang đã khẩn trương xác minh thông tin, thu thập chứng cứ và khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Qua đó nổi lên đối tượng Yăn có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” đã chấp hành xong án phạt tù từ tháng 4-2024.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31-8, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Công an xã Kdang) phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở làng Krun (xã Kon Gang). Đơn vị đã phối hợp cùng Công an xã Kon Gang tiếp cận, khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Yăn khai nhận đã trộm cắp xe máy của anh Tuêr và mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật để làm thủ tục trả lại cho người bị mất; đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Yăn theo quy định của pháp luật.