Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt đối tượng trộm xe máy của người đi làm rẫy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Kdang (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an xã Kon Gang bắt giữ đối tượng Yăn (SN 2002, trú tại làng Hnap, xã Kdang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-7, anh Tuêr (SN 1985, trú tại làng Đê Rơn, xã Mang Yang) đã đến Công an xã Kdang trình báo về việc bị mất trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 81R7-5002 trong lúc làm rẫy tại thôn Hà Lòng (xã Kdang).

doi-tuong-yan-da-trom-cap-chiec-xe-may-cua-anh-tuer-anh-duc-khoa.jpg
Yăn đã trộm cắp xe máy của anh Tuêr. Ảnh: Đức Khoa

Nhận được tin báo, Công an xã Kdang đã khẩn trương xác minh thông tin, thu thập chứng cứ và khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Qua đó nổi lên đối tượng Yăn có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” đã chấp hành xong án phạt tù từ tháng 4-2024.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31-8, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Công an xã Kdang) phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở làng Krun (xã Kon Gang). Đơn vị đã phối hợp cùng Công an xã Kon Gang tiếp cận, khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Yăn khai nhận đã trộm cắp xe máy của anh Tuêr và mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật để làm thủ tục trả lại cho người bị mất; đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Yăn theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Pháp luật

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Pháp luật

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong đó xác định 1 bác sĩ đã nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm hồ sơ tâm thần giả cho giang hồ Tý Cưng trong vụ nổ súng giết người ở Gia Lai.

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Tin tức

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

Tin tức

(GLO)- Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Gia Lai dài khoảng 90 km, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tại khu vực này.

null