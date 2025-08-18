Công an xã Canh Vinh làm rõ đối tượng trộm cắp

(GLO)- Ngày 18-8, Công an xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 16-8, Công an xã tiếp nhận tin báo của anh Cao Loot Ca (SN 1990, trú thôn Tân Quang, xã Canh Vinh) về việc bị mất trộm tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, tối 15-8, anh Ca đến ngủ tại nhà mẹ ruột ở cùng địa phương để trông coi tài sản vì nhà đang sửa chữa. Lợi dụng nhà chưa có cửa nên kẻ gian đột nhập vào nhà lấy 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi 14T Pro trị giá 14,4 triệu đồng .

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Canh Vinh đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tâm (SN 2005, ở cùng địa phương). Sau khi lấy trộm được điện thoại, đối tượng mang về nhà cất giấu chưa kịp tiêu thụ đã bị Công an xã thu hồi. Trước cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tâm đã khai nhận hành vi của mình.

Ngày 11-8, Nguyễn Văn Tâm còn đột nhập vào Trường Tiểu học Canh Hiệp, đập vỡ kính để vào bên trong để lấy tài sản, chưa kịp thực hiện hành vi thì bị bảo vệ phát hiện.

Được biết, Nguyễn Văn Tâm là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an xã Canh Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.