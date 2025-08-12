Công an xã biên giới Ia O bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10-8, sau khi chơi bida tại làng Mít Jép (xã Ia O), Rơ Châm Tuấn (19 tuổi) và R.M.C. (15 tuổi, cùng ở làng Mít Jép) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: L.A

Khi cả 2 đi bộ trên đường làng Mít Kom 2 (xã Ia O) thì thấy nhà dân không khóa cổng, trước sân có mô tô hiệu Yamaha Exciter đang cắm chìa khóa. Sau khi bàn bạc, C. đi vào lấy xe, còn Tuấn ở ngoài cảnh giới. Sau đó, cả 2 điều khiển chiếc xe trộm cắp về cất giấu tại vườn điều gần làng, chờ thời cơ tiêu thụ.

Tối cùng ngày, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Ia O đã cử lực lượng đến hiện trường thu thập thông tin, tích cực phối hợp với Tổ An ninh trật tự của làng Mít Jép rà soát địa bàn, đối tượng. Qua đó, nổi lên đối tượng Tuấn và C. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập về cơ quan Công an làm việc.

Đối tượng Rơ Châm Tuấn. Ảnh: L.A

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xã Ia O thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra và trả lại tài sản cho bị hại; đồng thời xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh tạo sơ hở để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội.