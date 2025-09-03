Mạnh tay xử lý các đối tượng càn quấy trên tỉnh lộ 670B

(GLO)- Thời gian qua, trên tỉnh lộ 670B xuất hiện một số nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, càn quấy và có biểu hiện đua xe trái phép. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã mạnh tay xử lý nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Tỉnh lộ 670B là tuyến giao thông huyết mạch nối các xã Đak Sơ Mei, Kon Gang với xã Biển Hồ, Đak Đoa. Thời gian gần đây, tuyến đường này đã được đầu tư sửa chữa thông thoáng, thuận tiện cho người dân lưu thông.

Tuy nhiên, cũng từ đó xuất hiện tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập đua xe, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Nhiều thanh-thiếu niên bị Công an xã Kon Gang lập hồ sơ xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. ﻿Ảnh: Vũ Phong

Anh Nguyễn Đình Minh (thôn 3, xã Kon Gang) bức xúc: “Mỗi lần có việc ra đường vào buổi tối, tôi lại lo ngay ngáy vì thường xuyên gặp nhóm thanh-thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, thậm chí bốc đầu rất nguy hiểm. Tôi chỉ biết dừng xe hoặc nép hẳn vào lề đường chờ họ đi qua. Chưa kể, họ còn nẹt pô rất ồn ào, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người dân sống hai bên đường”.

Trước tình trạng đó, Công an xã Kon Gang đã khẩn trương tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp xử lý các đối tượng gây rối. Trung tá Vũ Hải Phong-Trưởng Công an xã-cho hay: Qua nắm bắt, đơn vị nhận thấy các nhóm thanh-thiếu niên càn quấy hầu hết là người dân tộc thiểu số ở độ tuổi 16-18, nhận thức pháp luật hạn chế, chưa có giấy phép lái xe.

Một số đối tượng tỏ ra liều lĩnh, khi phát hiện Công an thì bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, Công an xã Kon Gang đã tuần tra vũ trang kết hợp hóa trang, mật phục để tiếp cận, khống chế các đối tượng có biểu hiện càn quấy.

Hằng đêm, Công an xã Kon Gang cử tổ cảnh sát trật tự chủ trì, phối hợp với các tổ phòng-chống tội phạm, tổ an ninh trật tự ở cơ sở… thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng tụ tập đua xe.

Đơn vị còn ghi hình, xác minh nơi cư trú và mời các đối tượng càn quấy lên trụ sở làm việc. Công an xã còn tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp về tình trạng này để có căn cứ xử lý các đối tượng.

Cuối tháng 8-2025, đơn vị đã ngăn chặn, xử lý 20 thanh-thiếu niên tụ tập đua xe với 9 phương tiện bị tạm giữ. Các đối tượng này mắc các lỗi như: độ chế, tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…

Ngoài lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, Công an xã Kon Gang còn mời phụ huynh đến làm việc để tuyên truyền, vận động, đồng thời phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Kon Gang thu giữ nhiều phương tiện độ chế vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Phong nhấn mạnh: “Công an xã cũng phối hợp với đại diện các thôn, làng, tổ an ninh trật tự tại cơ sở tích cực tuyên truyền về việc không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em không tụ tập, chơi bời dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc sa vào các tệ nạn xã hội”.

Cũng theo Trung tá Phong, Công an xã Kon Gang sẽ tích cực phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm giao thông trên tỉnh lộ 670B.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ lực lượng Công an, tình trạng thanh-thiếu niên càn quấy trên tỉnh lộ 670B có dấu hiệu thuyên giảm.

Ông Nguyễn Tiến Nam-Trưởng thôn 3 (xã Kon Gang) cho biết: “Sau khi Công an xã xử lý hàng loạt thanh-thiếu niên vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện thì tình trạng này đã giảm hẳn, bà con yên tâm hơn rất nhiều. Mong rằng đơn vị sẽ duy trì thường xuyên công tác này, đồng thời tập trung xác minh, xử lý, răn đe để tình trạng này không tái diễn”.