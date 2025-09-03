Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Mạnh tay xử lý các đối tượng càn quấy trên tỉnh lộ 670B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời gian qua, trên tỉnh lộ 670B xuất hiện một số nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, càn quấy và có biểu hiện đua xe trái phép. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã mạnh tay xử lý nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Tỉnh lộ 670B là tuyến giao thông huyết mạch nối các xã Đak Sơ Mei, Kon Gang với xã Biển Hồ, Đak Đoa. Thời gian gần đây, tuyến đường này đã được đầu tư sửa chữa thông thoáng, thuận tiện cho người dân lưu thông.

Tuy nhiên, cũng từ đó xuất hiện tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập đua xe, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

cong-an-xa-kon-gang-da-tam-giu-13-phuong-tien-sau-2-dem-tuan-tra-anh-vu-phong.jpg
Nhiều thanh-thiếu niên bị Công an xã Kon Gang lập hồ sơ xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. ﻿Ảnh: Vũ Phong

Anh Nguyễn Đình Minh (thôn 3, xã Kon Gang) bức xúc: “Mỗi lần có việc ra đường vào buổi tối, tôi lại lo ngay ngáy vì thường xuyên gặp nhóm thanh-thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, thậm chí bốc đầu rất nguy hiểm. Tôi chỉ biết dừng xe hoặc nép hẳn vào lề đường chờ họ đi qua. Chưa kể, họ còn nẹt pô rất ồn ào, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến người dân sống hai bên đường”.

Trước tình trạng đó, Công an xã Kon Gang đã khẩn trương tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp xử lý các đối tượng gây rối. Trung tá Vũ Hải Phong-Trưởng Công an xã-cho hay: Qua nắm bắt, đơn vị nhận thấy các nhóm thanh-thiếu niên càn quấy hầu hết là người dân tộc thiểu số ở độ tuổi 16-18, nhận thức pháp luật hạn chế, chưa có giấy phép lái xe.

Một số đối tượng tỏ ra liều lĩnh, khi phát hiện Công an thì bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, Công an xã Kon Gang đã tuần tra vũ trang kết hợp hóa trang, mật phục để tiếp cận, khống chế các đối tượng có biểu hiện càn quấy.

Hằng đêm, Công an xã Kon Gang cử tổ cảnh sát trật tự chủ trì, phối hợp với các tổ phòng-chống tội phạm, tổ an ninh trật tự ở cơ sở… thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng tụ tập đua xe.

Đơn vị còn ghi hình, xác minh nơi cư trú và mời các đối tượng càn quấy lên trụ sở làm việc. Công an xã còn tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp về tình trạng này để có căn cứ xử lý các đối tượng.

Cuối tháng 8-2025, đơn vị đã ngăn chặn, xử lý 20 thanh-thiếu niên tụ tập đua xe với 9 phương tiện bị tạm giữ. Các đối tượng này mắc các lỗi như: độ chế, tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…

Ngoài lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, Công an xã Kon Gang còn mời phụ huynh đến làm việc để tuyên truyền, vận động, đồng thời phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông.

cong-an-xa-kon-gang-da-thu-giu-nhieu-phuong-tien-do-che-vi-pham-anh-van-ngoc.jpg
Công an xã Kon Gang thu giữ nhiều phương tiện độ chế vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Phong nhấn mạnh: “Công an xã cũng phối hợp với đại diện các thôn, làng, tổ an ninh trật tự tại cơ sở tích cực tuyên truyền về việc không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em không tụ tập, chơi bời dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc sa vào các tệ nạn xã hội”.

Cũng theo Trung tá Phong, Công an xã Kon Gang sẽ tích cực phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm giao thông trên tỉnh lộ 670B.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ lực lượng Công an, tình trạng thanh-thiếu niên càn quấy trên tỉnh lộ 670B có dấu hiệu thuyên giảm.

Ông Nguyễn Tiến Nam-Trưởng thôn 3 (xã Kon Gang) cho biết: “Sau khi Công an xã xử lý hàng loạt thanh-thiếu niên vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện thì tình trạng này đã giảm hẳn, bà con yên tâm hơn rất nhiều. Mong rằng đơn vị sẽ duy trì thường xuyên công tác này, đồng thời tập trung xác minh, xử lý, răn đe để tình trạng này không tái diễn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Pháp luật

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Pháp luật

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

null