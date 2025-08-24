Tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng càn quấy trên tỉnh lộ 670B

Khuya 23-8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Kon Gang đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, nẹt pô, lạng lách trên tuyến đường này.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…
Trước đó, tối 22-8, Công an xã Kon Gang cũng đã ngăn chặn một nhóm 14 thanh-thiếu niên sử dụng 9 xe máy độ chế, có hành vi tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 670B.
Hiện Công an xã Kon Gang đã lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm. Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn kịp thời thông báo cho Công an xã Kon Gang qua số điện thoại trực ban 02693.602.006 để xử lý theo quy định.