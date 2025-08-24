Danh mục
Tạm giữ 13 xe máy của các đối tượng càn quấy trên tỉnh lộ 670B

(GLO)- Sáng 24-8, Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tạm giữ 13 chiếc xe máy của các đối tượng có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự trên tỉnh lộ 670B.

cong-an-xa-kon-gang-da-tam-giu-13-phuong-tien-sau-2-dem-tuan-tra-anh-vu-phong.jpg
Công an xã Kon Gang tạm giữ 13 chiếc xe máy sau 2 đêm tuần tra. Ảnh: Vũ Phong

Khuya 23-8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Kon Gang đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, nẹt pô, lạng lách trên tuyến đường này.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 6 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: tự ý thay đổi thiết kế xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…

Trước đó, tối 22-8, Công an xã Kon Gang cũng đã ngăn chặn một nhóm 14 thanh-thiếu niên sử dụng 9 xe máy độ chế, có hành vi tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 670B.

hau-het-cac-phuong-tien-cac-doi-tuong-su-dung-da-qua-do-che-anh-vu-phong.jpg
Hầu hết phương tiện các đối tượng sử dụng đều đã được độ chế. Ảnh: Vũ Phong

Hiện Công an xã Kon Gang đã lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm. Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn kịp thời thông báo cho Công an xã Kon Gang qua số điện thoại trực ban 02693.602.006 để xử lý theo quy định.

