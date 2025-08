Công an xã Kdang tập trung xử lý các “quái xế”

(GLO)- Thời gian qua, tại xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tồn tại tình trạng thanh-thiếu niên độ chế xe máy , điều khiển phương tiện với biểu hiện càn quấy. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý vi phạm của các "quái xế".

Địa bàn xã Kdang có Quốc lộ 19 đi qua và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được đầu tư khang trang, tạo điều kiện cho người dân trong việc đi lại, giao thương.

Tuy nhiên, lợi dụng hạ tầng giao thông thuận lợi, một số thanh-thiếu niên đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước thực trạng đó, Công an xã Kdang đã tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình liên quan đến các đối tượng này. Từ đó xác định, hầu hết thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy là người dân tộc thiểu số ở độ tuổi 16-20, không có sự quản lý chặt chẽ của gia đình.

Đông đảo người dân xã Kdang tham gia buổi kiểm điểm và tuyên truyền pháp luật do

 Công an xã tổ chức. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều phụ huynh vẫn sẵn sàng mua xe giao cho con em mình điều khiển dù chưa có giấy phép lái xe. Không những vậy, hầu hết phương tiện đều bị độ chế, tự ý thay đổi kết cấu xe như: độ bánh xe, hạ gầm để điều khiển với tốc độ cao hơn, độ pô để âm thanh lớn hơn… Tất cả đã ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của xe, thậm chí gây ồn ào, mất trật tự.

Đại úy Phạm Đức Khoa-Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự (Công an xã Kdang), cho hay: “Những năm qua, giá cà phê ổn định ở mức cao nên đời sống người dân trên địa bàn cũng được cải thiện rõ rệt. Vì thế, họ không ngần ngại chi tiêu cho con em mình, trong đó có việc mua xe máy. Đáng nói, sau khi mua về cũng không quản lý chặt chẽ, để cho con tự ý độ chế xe. Chỉ đến khi lực lượng Công an làm việc, nhiều phụ huynh mới ngỡ ngàng”.

Công an xã Kdang đã thu thập hình ảnh và xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm để xử lý. Theo đó, sáng 2-8, đơn vị đã đưa 3 thanh-thiếu niên sử dụng xe độ chế, không BKS, lạc lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự tại thôn Ktăng ra kiểm điểm trước dân. Đông đảo dân làng có mặt tại Nhà văn hóa thôn để tham gia buổi kiểm điểm, cũng như nghe lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông.

Ông Krưn (thôn Ktăng) chia sẻ: “Chúng tôi ra đường sợ nhất là những thanh niên phá phách, chạy xe phóng nhanh, lạng lách. Cũng có trường hợp từng bị tai nạn, chấn thương nặng nhưng thực trạng đó vẫn cứ diễn ra. Mong rằng với việc xử lý nghiêm để răn đe của Công an xã đợt này, lũ trẻ sẽ được cảnh tỉnh, ý thức được về hành vi sai trái của mình”.

Các thanh-thiếu niên điều khiển xe càn quấy bị Công an xã đưa ra kiểm điểm trước dân làng. Ảnh: Văn Ngọc

Từng bị xử lý vi phạm hành chính về tự ý thay đổi kết cấu xe, đợt này, H. (SN 2006, thôn Ktăng) lại tiếp tục bị Công an xã Kdang đưa ra kiểm điểm. Khi được nêu tên trước dân làng về hành vi sai phạm của mình, H. tỏ ra vô cùng ăn năn.

“Em chưa có bằng lái xe máy nhưng khi thấy đám bạn ai cũng đều có xe, em liền xin cha mẹ cho tiền mua, rồi mang đi độ chế cho giống mấy chiếc xe thường thấy trên mạng. Thỉnh thoảng, em điều khiển xe ra quốc lộ để thử tốc độ. Bị Công an xã đưa ra kiểm điểm thế này, em cảm thấy rất xấu hổ. Em hứa không tái phạm nữa và sẽ mang xe đi sửa lại như lúc mới mua"-H. thủ thỉ.

Tương tự, V. (SN 2005, thôn Ktăng) cũng chưa có giấy phép lái xe, song vẫn liều lĩnh điều khiển xe phân khối lớn, còn có biểu hiện càn quấy. Qua đợt kiểm điểm này, V. tỏ ra hối lỗi trước sự chứng kiến của người thân và dân làng.

“Con xin lỗi cha mẹ và tất cả mọi người vì trước kia đã điều khiển xe lạng lách, nẹt pô gây nguy hiểm. Giờ con sẽ sửa sai, tập trung làm ăn, không đua đòi quậy phá nữa. Các bạn thanh niên đừng như mình, nếu lỡ xảy ra tai nạn thì hậu quả khó lường”-V. nói.

Đại úy Phạm Đức Khoa thông tin: Sau khi triển khai điểm ở thôn Ktăng, Công an xã Kdang sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng thanh-thiếu niên điều khiển xe càn quấy ở tất cả thôn, làng trên địa bàn để răn đe, kiểm điểm. Đồng thời, phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Công an tỉnh) tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Nếu phát hiện các thanh-thiếu niên còn tái phạm, chúng tôi sẽ có các hình thức xử lý ở mức độ cao hơn, chẳng hạn như đề xuất truy cứu về hành vi gây rối trật tự công cộng.