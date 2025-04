Mạnh tay xử lý thanh-thiếu niên càn quấy ở bãi bồi Tiên Sơn

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã vào cuộc, mạnh tay xử lý số đối tượng này.

Lực lượng Công an đã tạm giữ 30 xe máy các loại trong chiều 13-4. Ảnh: L.G

Bãi bồi Tiên Sơn (hay còn gọi là bãi dê Tiên Sơn) là địa điểm vui chơi ưa thích của nhiều người dân cũng như du khách. Khu vực bãi bồi này chỉ hiện rõ từ khoảng cuối tháng 3 đến tháng 6 dương lịch hàng năm khi mực nước hồ rút xuống.

Trong khoảng thời gian này, người dân từ nhiều nơi đổ về vui chơi, chụp ảnh trên bãi bồi với những mảng cỏ xanh mướt như thảo nguyên. Ước tính vào các ngày cuối tuần có hàng trăm người đến đây chụp ảnh, thả diều, cắm trại…

Thời gian gần đây, tại địa điểm này thường xuyên xuất hiện nhiều thanh-thiếu niên càn quấy. Các đối tượng sử dụng xe máy độ chế để rượt đuổi, bốc đầu, nẹt pô ở khu vực bãi bồi gây nguy hiểm cho du khách và người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nhung (thôn Tiên Sơn 1) bày tỏ: “Càng có nhiều người dân đến vui chơi tại bãi bồi thì lại càng có nhiều thanh-thiếu niên quậy phá. Có lần, người dân chúng tôi cũng nhắc nhở số thanh-thiếu niên này nhưng chỉ nhận lại những lời lẽ không hay.

Lực lượng Công an cũng đã đến kiểm tra, xử lý song chỉ vắng đi một vài hôm là các thanh-thiếu niên này liền quay lại quậy phá. Trước kia, vào buổi chiều, tôi thường cho đám trẻ ra bãi bồi chơi nhưng nay không dám nữa vì sợ tai nạn”.

Còn anh Trần Thiên Văn (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì cho hay: “Tôi thường chở khách du lịch đến bãi bồi vào mùa nước cạn. Bản thân tôi cũng rất tự hào khi giới thiệu với khách ngoài tỉnh về địa điểm hiếm có này của Gia Lai. Khách đều trầm trồ trước vẻ đẹp của bãi bồi Tiên Sơn nhưng không ít lần tỏ ra khó chịu, thậm chí bức xúc trước các nhóm thanh-thiếu niên càn quấy”.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm các đối tượng càn quấy ở khu vực bãi bồi Tiên Sơn. Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh): Đây là tình trạng đã được dự báo khi khu vực bãi bồi rút nước. Do đó, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Biển Hồ thường xuyên bám nắm tình hình, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác định các nhóm thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, lên kế hoạch ngăn chặn đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang tính răn đe cao.

Sau thời gian lên kế hoạch, chiều 13-4 vừa qua, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Công an xã Biển Hồ đã triển khai nhiều mũi để bao vây, khống chế nhóm thanh-thiếu niên này.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng lập tức bỏ chạy. Thậm chí, có đối tượng điều khiển xe máy ra khu vực lầy lội rồi bỏ lại phương tiện. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã lường trước tình huống này và “giăng lưới” ở các tuyến đường xung quanh khu vực bãi bồi Tiên Sơn. Qua đó, chỉ trong chiều 13-4, lực lượng Công an đã tạm giữ 30 chiếc xe máy của các đối tượng với nhiều lỗi vi phạm như: độ pô xe, độ gầm, độ bánh xe, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe…

Hầu hết các phương tiện bị thu giữ đều đã được độ chế. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Tuấn nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng này đến từ nhiều địa phương khác nhau và không chỉ thường xuyên càn quấy ở khu vực bãi bồi Tiên Sơn mà còn ở nhiều tuyến đường khác, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Ngoài xử lý trực tiếp, chúng tôi còn xác minh qua hình ảnh từ camera an ninh, hình ảnh do người dân cung cấp để phạt nguội”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quốc Vinh-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ-cho biết: “Nhiều năm qua, bãi bồi Tiên Sơn là điểm đến du lịch nổi tiếng trên địa bàn, thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan, vui chơi, thưởng ngoạn.

Do đó, khi xuất hiện các thanh-thiếu niên càn quấy, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp triển khai các biện pháp để xử lý nghiêm, trả lại môi trường bình yên cho du khách. Chúng tôi cũng chỉ đạo Công an xã tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để tình trạng này tái diễn”.